Private-equityfirma’s houden geld voorlopig even op zak

Private-equityfirma’s gaan sinds de uitbraak van het coronavirus een stuk voorzichtiger met hun geld om. Waar de sector in 2019 nog een recordjaar kende, is het aantal investeringen in de eerste zes maanden van 2020 flink teruggelopen. Vooral in april en mei lag het aantal overnames aanmerkelijk lager dan voorgaande jaren, zo leert een halfjaarlijks onderzoek van adviesbureau Bain & Company, dat maandag werd gepubliceerd.

Net als vrijwel elke andere sector werd ook de wereld van de durfinvesteerders dit voorjaar getroffen door een golf van paniek en onzekerheid, merkte Bain. Daardoor was het voor kopers en verkopers lastiger om tot een akkoord te komen, stelt Lennert Spek, partner bij het adviesbureau. „Een verkoper kan zeggen: over twee maanden is alles weer bij het oude. Maar een koper ziet dat misschien anders. Veel processen die liepen zijn daarom uitgesteld, om te wachten op een stabielere markt. Je zag ook dat om die reden een aantal beursgangen is uitgesteld.”

Vooral in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika viel het aantal transacties van private-equityhuizen flink terug. In de eerste zes maanden van het jaar was daar sprake van een krimp van meer dan een derde. In april en mei lag het aantal transacties zelfs twee derde lager dan een jaar eerder.

Ook in Europa, het Midden-Oosten en Afrika was sprake van een terugval. Wel was de krimp daar volgens Bain, dat veel private-equityhuizen bij transacties helpt met boekenonderzoek, minder groot dan op het Amerikaanse continent. In Azië is het aantal overnames al ruim een jaar nagenoeg constant.

Dat in de ene regio sprake is van een terugval, terwijl in de andere nauwelijks iets is veranderd, heeft te maken met hoe snel de situatie ergens „stabiliseerde”, zegt Spek. In Azië gebeurde dat volgens hem als eerste, gevolgd door Europa. „In de Verenigde Staten hield de onzekerheid het langste aan.”

Geleend geld

Private-equityfirma’s kopen met geld van grote beleggers bedrijven in een poging die snel weer met winst te verkopen. Gemiddeld blijven ze vijf tot zeven jaar eigenaar. De overnames betalen ze deels met het kapitaal dat hun is toevertrouwd. Het merendeel van de overnamesom wordt echter geleend. De bedrijven die ze overnemen krijgen daardoor een schuld op de balans en betalen doorgaans flink rente.

De afgelopen jaren kende private equity een ongekende bloeiperiode. Door het royale beleid van centrale banken was geld lenen goedkoop, waardoor het elk jaar eenvoudiger werd om bedrijven over te nemen en nieuwe schulden aan te gaan. Bovendien stroomden ook de fondsen van de private-equitymaatschappijen zelf vol. Alleen al vorig jaar kreeg de sector ruim 1.000 miljard dollar (870 miljard euro) aan kapitaal toevertrouwd, schrijft Bain.

Dat hernieuwde optimisme ging gepaard met uitzonderlijk hoge overnameprijzen, signaleerde het adviesbureau al in een eerder rapport. Vorig jaar betaalden private-equityfirma’s gemiddeld bijvoorbeeld 11,5 keer de brutowinst (ebitda) voor een Amerikaans bedrijf. Voor Europese bedrijven was dat 10,9 procent. Ter vergelijking: vlak voor de val van zakenbank Lehman Brothers in 2008, die het begin inluidde van de kredietcrisis, betaalden durfinvesteerders nog niet eens tien keer de brutowinst.

Door de uitbraak van het coronavirus is dat enthousiasme getemperd. Toch zag Bain in juni een voorzichtige, maar niet onbeduidende stijging in het aantal overnames. Op het oude niveau is de sector nog lang niet, aldus het kantoor. Daarvoor is het verloop van de pandemie te „onvoorspelbaar”. Dat de sector al na twee maanden terugveert, is volgens Bain niettemin opvallend: het verwerken van de crisis van 2008 duurde meerdere jaren. Een mogelijke verklaring is dat private-equityfirma’s nog ongeveer 2.600 miljard dollar aan kapitaal op de plank hebben liggen, aldus het adviesbureau. Dat geld moet voor een bepaald moment belegd worden, omdat beleggers het anders terug zullen vragen.

Maar wat geldt voor het kopen van bedrijven, geldt niet voor het verkopen: daarover zijn private-equityfirma’s uitermate somber, merkte Bain. In een recente peiling gaf meer dan 80 procent van alle durfinvesteerders aan de komende twaalf maanden niet te denken aan een exit. „De druk om te verkopen zal uiteindelijk toenemen, gezien de vele opeenvolgende jaren van geslaagde deals. Maar het is onwaarschijnlijk dat firma’s nu gaan verkopen tegen een mindere prijs, tenzij ze daartoe gedwongen worden.”