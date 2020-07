Philips’ resultaten blijven overeind in de coronacrisis

Het is „heel erg dubbel”, zegt topman Frans van Houten van Philips, om tevreden te zijn over de cijfers van het afgelopen kwartaal. Het zijn niet de cijfers die hij analisten vorig jaar voorspiegelde: de omzet daalde met 6 procent. Toch is hij tevreden. „Omdat we ons goed door de crisis navigeren. De beleggers hadden slechter verwacht.”

Philips blijft goed overeind in de coronacrisis. Dat zijn beleggers met Van Houten eens: het aandeel klom maandag op de beurs bijna 6 procent en staat weer net zo hoog als in januari. Afgelopen kwartaal behaalde het van oorsprong Eindhovense bedrijf een omzet van 4,4 miljard, tegenover 4,7 miljard een jaar eerder. De nettowinst zakte van 246 miljoen euro vorig jaar naar 210 miljoen.

Het bedrijf profiteerde sterk van de wereldwijde vraag naar beademingsmachines, patiëntmonitoringssystemen en CT-scanners die nodig zijn voor coronazorg. Afgelopen kwartaal wist het de productie van beademingsmachines te verdrievoudigen. Deze maand groeit die zelfs naar vierduizend apparaten per week – vier keer het niveau van maart.

„Het was unbelievable”, zegt Van Houten, gevraagd naar deze opschalingsoperatie. In een fabriek bij de Amerikaanse stad Pittsburgh moest het bedrijf honderden extra mensen aannemen. Personeel werd tijdelijk verschoven van de Personal Health-tak naar de divisie Connected Care. Er werd een groot beroep gedaan op leveranciers, die vaak te maken hadden met lockdowns in hun eigen land. Zo moest met hulp van de ambassade in de Filippijnen worden voorkomen dat een fabriek van een belangrijke toeleverancier sloot. Met KLM werd een ‘vrachtluchtbrug’ opgetuigd om materialen en onderdelen tussen China, Amsterdam en de VS te vervoeren.

Lees ook: De beademingsmachine is opeens een massaproduct geworden

Terwijl de vraag naar coronagerelateerde producten explodeerde, voelde Philips de crisis wel bij consumentenproducten zoals tandenborstels. De omzet van de divisie Personal Health zakte met een vijfde. Daarnaast werden veel ziekenhuisorders voor medische apparatuur die niet nodig is voor de behandeling van Covid-19 voorlopig uitgesteld.

Van Houten verwacht dat de omzet in de tweede helft van dit jaar weer gaat groeien. Over het hele jaar voorspelt hij zelfs een bescheiden omzetgroei. Daarbij gaat hij ervan uit dat de vraag van consumenten weer aantrekt en een deel van de uitgestelde bestellingen alsnog worden gedaan.

Digitale zorg

Op de langere termijn denkt Van Houten te profiteren van het door corona veranderde zorglandschap. Waar al jaren veel wordt gesproken over zorg op afstand, ook wel telehealth genoemd, kwam dat moeizaam van de grond. Door deze crisis wordt digitale zorg veel sneller geaccepteerd, zegt Van Houten.

„Mensen zien het voordeel ervan patiënten op afstand te houden als het niet strikt noodzakelijk is dat ze naar het ziekenhuis komen. In de VS werd telehealth niet goed vergoed, dat is nu vanwege corona veranderd. President Donald Trump heeft gezegd dat hij deze maatregelen blijvend wil maken.”

Op het personeelsbeleid van Philips heeft corona ook invloed gehad. „Vroeger vonden we thuiswerken een uitzondering”, zegt Van Houten, „nu vinden we het normaal. Een brainstorm over nieuwe innovatie bleek lastig via teleworking. Maar thuiswerken kan wel leiden tot een goede concentratie. In de toekomst zullen we een nieuwe mix zien.”