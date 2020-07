We arriveren op de camping in de Champagne. Mondkapjes zijn verplicht bij de receptie en de receptioniste doet haar best om zich ondanks de kap en het Frans verstaanbaar te maken. Als ze ons met weidse gebaren onze campingplaats heeft aangewezen, vraagt ze ons of we nog aanvullende informatie willen over de omgeving. Graag. De receptioniste grijpt naar de stapel stencils, doet even haar mondkapje af om haar vingers te bevochtigen met haar tong, pakt wat stencils en geeft ze ons. Voilà.

