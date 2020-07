Nieuw voorstel: hogere korting op Nederlandse afdracht aan EU

In een nieuw compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting en een coronaherstelfonds komt voorzitter van de Europese Raad Charles Michel Nederland nog wat tegemoet. De zogeheten ‘korting’ die Nederland traditioneel krijgt op haar afdracht aan de EU-begroting is hoger dan in een vorig voorstel. Ook zouden landen een hoger percentage mogen houden van de douanegelden die ze voor de Europese Unie innen. Voor Nederland, met een grote haven, is dat gunstig.

Net als in een eerder voorstel zaterdag, neemt Michel ook de Nederlandse wens mee meer zeggenschap te krijgen over de uitbetalingen uit het fonds. Via een soort ‘noodrem’ zou iedere lidstaat betalingen uit het fonds moeten kunnen blokkeren als het land vindt dat onvoldoende is voldaan aan de eis van hervormingen. Voordat de daadwerkelijke betaling plaatsvindt, moeten Europese regeringsleiders of ministers van Financiën dan samen naar een „bevredigende oplossing” zoeken.

Het herstelfonds bestaat in het voorstel voor 390 miljard euro uit subsidies. Dat is een stuk minder dan de 500 miljard euro aan subsidies die de Europese Commissie en Frankrijk en Duitsland eerder voorstelden. De totaalomvang van het fonds zou wel 750 miljard blijven, door een verhoging van het aandeel leningen van 250 miljard naar 360 miljard.

Hoogopgelopen gemoederen

De hogere korting én de nieuwe verhouding tussen subsidies en leningen is het resultaat van vier dagen onderhandelen, waarbij de gemoederen vooral in de nacht van zondag op maandag hoog opliepen. De zogeheten ‘zuinige’ groep (Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken) weigerde akkoord te gaan met een hoger subsidiedeel dan 350 miljard, terwijl Duitsland en Frankrijk niet verder dan 400 miljard wilden zakken.

Het nieuwe compromisvoorstel van Michel wordt maandagavond tijdens het avondeten voor het eerst besproken door de regeringsleiders. Er direct mee instemmen zullen ze niet, maar de hoop is wel dat dit een laatste schets kan zijn in de richting van een uiteindelijke overeenkomt. Vóór dat moment wachten nog wel fikse onderhandelingen, bijvoorbeeld over een zogeheten rechtsstaattoets. Het voorstel om lidstaten die de rechtsstaat ondermijnen te kunnen korten op EU-gelden is door Michel behouden, maar zal in Oost-Europa op fel verzet stuiten.

