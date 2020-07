Navalny doekt anticorruptiestichting op wegens hoge boetes

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny zegt dat hij zijn anticorruptieorganisatie FBK opdoekt omdat de stichting hoge boetes na een verloren rechtszaak niet kan betalen. Wel wil de Kremlincriticus een nieuwe organisatie opzetten. Dat heeft Navalny maandag bekendgemaakt op zijn website.

FBK werd in oktober door de rechter opgedragen om 88 miljoen roebel (ongeveer 1 miljoen euro) te betalen. Aanleiding was een onderzoek van FBK naar een voedselprogramma voor scholen in Moskou. Dit werd uitgevoerd door een cateringbedrijf van Jevgenij Prigozjin, ook wel bekend als de ‘kok van Poetin’ vanwege zijn banden met de president. FBK concludeerde in een video dat Prigozjins bedrijf zich onder meer niet hield aan eisen op het gebied van hygiëne. Een rechtbank concludeerde dat de anticorruptieorganisatie de reputatie van het cateringbedrijf daarmee had geschaad.

Navalny zegt dat hij geen reden ziet om de boete daadwerkelijk te betalen, en wil de stichting daarom nu beëindigen. „We gaan overstappen naar een andere juridische entiteit, laat Poetin en Prigozjin hier maar in stikken”, zegt Navalny nu in een toelichting gericht aan zijn aanhangers. „Het belangrijkste is dat wij jullie met ons meenemen.”

FBK doet al bijna tien jaar onderzoek naar corruptie en wanbeleid in de kringen van president Vladimir Poetin. Dat heeft herhaaldelijk geleid tot rechtszaken en invallen. Navalny zelf is meerdere keren vastgezet.