Meer besmettingen, meer drukte

Andreas Voss maakt zich nog geen grote zorgen, zegt hij via de telefoon, maar hij wil wel waarschuwen dat het nieuwe coronavirus nog actief is in Nederland. Het aantal mensen dat besmet is, en zich heeft laten testen, is de afgelopen week opgelopen. Maandag werden 183 mensen positief getest op Covid-19, zondag 145, zaterdag 123 en de drie dagen ervoor dagelijks rond de 110. Op het dieptepunt van de epidemie in Nederland, begin juli, werden elke dag rond de 40 besmettingen bekend.

Voss, arts-microbioloog aan het CWZ-ziekenhuis en hoogleraar infectiepreventie aan het Radboudumc in Nijmegen: „We hebben als samenleving sinds juni allerlei maatregelen losgelaten en dat begrijp ik. Maar sommige groepen laten de voorzorgsmaatregelen te ver los. Vooral jongeren die natuurlijk minder risico lopen dan ouderen.” Op zondag bestond de grootste groep positief geteste mensen uit twintigers en dertigers.

Op pletdecurve.nl, een website die dagelijks alle besmettingen bijhoudt op grond van de GGD-cijfers, blijkt dat vooral in Zuid-Holland de aantallen oplopen. Daar zijn al zeven dagen elke dag rond de 50 nieuwe corona-patiënten.

Sinds 1 juni kan iedereen in Nederland die zich ziek voelt, zich laten testen bij tachtig teststraten van de GGD’s, zonder verwijzing van een dokter. Uit enquêtes van het RIVM bleek dat maar 20 procent van de zieke mensen de hele tijd thuis bleef en dat slechts 12 procent zich heeft laten testen op corona. Het is denkbaar dat mensen in Zuid-Holland zich meer laten testen dan in andere regio’s.

Uit die RIVM-enquête bleek dat 40 procent van de mensen naar het werk gaat, ondanks verkoudheidsklachten, 30 procent de horeca bezoekt en ruim 80 procent zelf boodschappen doet.

Het is heel belangrijk dat mensen met klachten thuisblijven, zegt Andreas Voss. „Het moet echt een gewoonte worden dat we afstand houden van elkaar, de handen vaak wassen en thuisblijven bij luchtwegklachten. En je laten testen, ook bij milde klachten. Sommige mensen reageren nu al geïrriteerd als je ze erop wijst, maar anderhalve meter afstand is nog steeds nodig. We zijn niet van het virus af en zullen dat voor een lange tijd ook niet zijn.”

Ook microbioloog Jean Luc Murk van het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis noemt de nieuwste stijging „significant”. „Het is nog te vroeg voor zorgen maar ik hoop wel dat iedereen de maatregelen serieus blijft nemen.”

In veel winkels is het maximum aan klanten al losgelaten. Voss: „Bij onze Plus zijn er nog wel gescheiden looproutes en een eigen karretje voor klanten, maar de bewaker die de hele dag mensen op de regels attendeerde en controleerde of er niet te veel klanten waren, is verdwenen.”

Amsterdam Burgemeester terug

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft haar vakantie onderbroken om met het OM en de politie te overleggen over de drukte in de hoofdstad. Ze maakt zich zorgen dat het grote aantal bezoekers van de binnenstad leidt tot een toename van het aantal besmettingen met corona, zegt een woordvoerder. De burgemeester, het OM en de politie vergaderden maandag over eventuele aanvullende maatregelen. De woordvoerder verwacht dat hier snel meer duidelijkheid over komt. Zaterdagavond sloot de gemeente al tijdelijk enkele straten op de Wallen om de toeloop van mensen te stremmen. Ook gold daar het afgelopen weekend eenrichtingsverkeer voor voetgangers, net als in de Kalverstraat.