Inspectie: grenstoezicht op Nederlandse havens onvoldoende

Er wordt onvoldoende toezicht gehouden op mensen en goederen die via de havens binnenkomen. Dat levert mogelijk problemen op voor de aanpak van illegale migratie en mensensmokkel, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in een maandag gepubliceerd rapport.

De bewaking van de zeegrenzen is een verantwoordelijkheid van de Koninklijke Marechaussee en de zeehavenpolitie Rotterdam, maar die beschikken niet over genoeg informatie om de havens goed en volledig te controleren. Ook kunnen medewerkers van de zeehavenpolitie en marechaussee vaak niet bij benodigde informatie.

De Inspectie zegt dat de marechaussee en zeehavenpolitie nu onvoldoende zicht hebben op de zwakke plekken in de zeegrensbewaking. Dat komt omdat de prioriteit van marechaussee bij de luchthavens ligt. Ook wordt er op ferry’s bijvoorbeeld beperkt gecontroleerd op migranten omdat er te weinig speurhonden zijn. Op de visserij en pleziervaart is nu met name te weinig toezicht.

Daarbij zijn de instanties relatief veel tijd kwijt aan het opsporen van ‘inklimmers’, migranten die in de laadruimte van een vrachtwagen of een container worden gevonden.

Gerichte controle

De Nederlandse zeegrens is een buitengrens van de Europese Unie. De Koninklijke Marechaussee en de zeehavenpolitie Rotterdam houden toezicht op de grens en controleren wie Nederland - en dus het Schengengebied - in reist via zeehavens. Het is daarbij niet mogelijk om alle schepen die Nederlandse havens binnen komen volledig te controleren. De marechaussee en zeehavenpolitie controleren daarom gericht schepen waarbij het risico bestaat dat er criminele activiteiten plaatsvinden.

De informatie hiervoor komt onder meer uit logboeken waarin gegevens over bestemmingen zijn opgenomen. Bestemmingen van waaruit eerder mensensmokkel heeft plaatsgevonden, worden extra in de gaten gehouden. Ook worden schepen die al eerder betrokken zijn geweest bij illegale activiteiten, doorgaans extra gecontroleerd.