‘Ik ben heel fanatiek met fitness’

in

‘Tijdens mijn opleiding ict zat ik elke ochtend in de bus en zag ik al die mensen die chagrijnig naar hun werk gingen. Ik wist heel duidelijk: dat wil ik dus niet. Ik wil mijn eigen baas zijn, ik wil op vakantie wanneer het mij uitkomt en vrijheid hebben in de keuzes die ik maak. Zo ben ik in 2018 begonnen met ‘dropshipping’: klanten bestellen producten via mijn webshop, ik geef de bestelling door aan de leverancier en die stuurt het pakketje direct naar de klant.

„Ik ging van start met de verkoop van kabeldiertjes, plastic beestjes die de oplader van je mobiele telefoon kunnen beschermen. Nu verkoop ik meer algemene producten, en kijk ik ook naar wat trendgevoelige spullen zijn, zoals in de coronaperiode de trampoline of het zwembad voor in de tuin. Het voordeel van dropshipping is dat ik zelf geen voorraad hoef aan te leggen. De producten die goed lopen, verkoop ik nu ook via een grote bekende webshop. Ik merk dat er best veel mensen zijn die ook met dropshipping aan de slag willen, daarom maak ik er met vrienden YouTube-filmpjes over.

„In de coronaperiode liep mijn bedrijf bijzonder goed. Ik betaal mezelf maandelijks rond de 2.000 euro netto uit, maar dat bedrag zou veel hoger kunnen zijn. Ik gebruik het grootste deel van wat ik omzet om nieuwe producten te testen en weer door te verkopen.”

uit

‘Ik ben heel fanatiek bezig met fitness, ik streef naar een lichaam als dat van een bodybuilder. Dat doe ik niet om wedstrijden te gaan doen; de structuur en discipline die het vraagt om zo’n lichaam te krijgen, geeft me veel voldoening. Ik doe daarvoor zes keer per week aan krachttraining en ik heb een heel dieet waar ik me aan moet houden, met veel vlees en vis. Omdat ik het zo gezond mogelijk wil, haal ik veelal biologische producten. Ik woon nog bij mijn ouders, en omdat ik zulke specifieke wensen heb qua eten, betaal ik mijn eigen boodschappen zelf.

„Door de coronaperiode kon ik niet sporten en ben ik wel 10 kilo aangekomen. Zodra het kon, ben ik naar de sportschool in Duitsland gegaan, dat was wel even rijden, maar in Nederland was alles nog dicht. Het was namelijk echt heel lastig voor me, zo lang niet naar de fitness. Nu kan ik gelukkig weer gewoon in Goor aan de slag.

„Ik betaal aardig wat aan abonnementen voor streamingdiensten – PlayStation en Storytel. Ik probeer veel kennis op te doen door boeken te lezen, en dacht dat dit ook wel met luisterboeken kon, zodat je meer kan multitasken. Ik ben er alleen nog niet helemaal over uit of dat goed werkt, je bent toch snel afgeleid. Verder beleg ik ook. Zo investeer ik in goud, crypto en in Facebook en Google. En volgend jaar wil ik het huis uit, dus daar spaar ik nu voor.”

Inkomen: rond de 2.000 euro netto per maand Vaste lasten: mobiel/internet (100 euro), verzekeringen (250 euro), boodschappen en voedingssupplementen (400 euro), abonnementen (70 euro), sport (45 euro), uit eten (100 euro) Laatste grote aankoop: reis en verblijf voor vakantie Griekenland (1.500 euro) Sparen: wat over is, voor een eigen huis en om te beleggen

NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 juli 2020