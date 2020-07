Forse kritiek VK op China om behandeling Oeigoeren

De Britse regering heeft China beschuldigd van ernstige mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoerse minderheid in de noordwestelijke provincie Xinjiang. Ook dreigde het met sancties tegen Chinese functionarissen die hierbij zijn betrokken. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken wees de beschuldigingen maandag resoluut van de hand als „laster”.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, sprak zondag bij de BBC van „kolossale mensenrechtenschendingen” jegens de Oeigoeren en noemde deze „diep verontrustend”. Hij zei dit nadat in de talkshow van Andrew Marr videobeelden getoond waren van geblinddoekte en geboeide Oeigoerse mannen die kennelijk per trein op transport waren gesteld naar een andere locatie. In een andere video die werd getoond vertelde een Oeigoerse vrouw dat ze tegen haar zin was gesteriliseerd.

Het beeldmateriaal van de geblinddoekte gevangenen was genomen door een drone en dook vorig jaar al op. Een Australische deskundige concludeerde destijds dat het al moest dateren van augustus 2018.

Beleid van gedwongen abortus

De video van de vrouw die zei te zijn gesteriliseerd, dateert van recenter datum. Eind juni verscheen er een rapport over dit gevoelige thema van de hand van Adrian Zenz, een Duitse onderzoeker die de laatste jaren vaker met schokkende primeurs over de Chinese behandeling van de Oeigoeren naar buiten is getreden.

In dit rapport, dat de Chinese overheid van de hand wees als ongegrond, werd melding gemaakt van een systematisch beleid van gedwongen abortus bij en sterilisatie van vrouwen. Volgens documenten waarop Zenz de hand wist te leggen verzevenvoudigde het aantal sterilisaties in Xinjiang tussen 2016 en 2018 tot ruim zestigduizend, terwijl het aantal in de rest van China juist daalde. Hoewel Oeigoeren op papier recht hebben op maximaal drie kinderen, wordt hieraan in de praktijk niet de hand gehouden.

Persbureau AP sprak de Oeigoerse Zumret Dawut, die twee maanden in een kamp werd vastgehouden, waarna ze een gedwongen sterilisatie onderging, evenals andere Oeigoerse vrouwen. „Ik was zo boos”, zei ze. „Ik wilde nog een zoon.”

Een andere Oeigoerse vrouw, Gulnar Omirzakh, moest een hoge boete betalen en een spiraaltje accepteren nadat zij haar derde kind kreeg. „Nu zijn mensen doodsbang kinderen te krijgen.”

Verdwijning nastreven

Analisten gaan ervan uit dat de Chinese overheid met deze gedwongen geboortebeperking uitbreiding van de Oeigoerse minderheid wil voorkomen en op termijn zelfs de verdwijning van de hele groep nastreeft. Recente bevolkingscijfers wijzen er volgens Zenz al op dat het Oeigoerse geboortecijfer snel afneemt.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab hekelde het Chinese optreden jegens de Oeigoeren. „De berichten van het menselijke aspect ervan – van gedwongen sterilisatie tot heropvoedingskampen – doen denken aan iets wat we al heel lang niet meer gezien hebben.”

