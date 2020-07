Escalatie op EU-top, Michel doet moreel appel

Op de Europese top is het in de nacht van zondag op maandag tot een escalatie gekomen. Na drie dagen onderhandelen over de Europese meerjarenbegroting en een herstelfonds liepen de emoties aan de eettafel hoog op. Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel deed een emotioneel appel op de 27 regeringsleiders om vastgeroeste posities los te laten. „Zijn wij, die de burgers van Europa vertegenwoordigen, in staat Europees vertrouwen en eenheid te bouwen?”, vroeg hij. „Of presenteren we, betraand, een zwak Europa, dat wordt ondermijnd door wantrouwen?”

De sfeer verzuurde de afgelopen dagen wel meer, maar zo gespannen als zondagavond was het nog niet eerder. De impasse concentreerde zich bovenal op het cijfer dat de leiders op het aandeel subsidies in herstelfonds willen plakken. De ‘zuinige groep’ van Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken presenteerde zondag voor het eerst een eigen voorstel: 350 miljard euro aan subsidies, 350 aan leningen. Een fors verschil met de 500 tegen 250 die de rest van de lidstaten voor zich ziet. Voor Frankrijk en Duitsland is een bedrag lager dan 400 miljard onacceptabel.

‘Macron slaat met vuist op tafel’

Het leidde tot botsingen, waarbij de Franse president Emmanuel Macron meermaals met zijn vuist op tafel zou hebben geslagen en premier Rutte hebben verweten zich als de voormalige Britse premier David Cameron te gedragen, die zijn land richting EU-uittreding zou leiden. Eerder deze top sprak Rutte zelf al van een „korzelige sfeer” en „irritaties”. Hij lag de afgelopen dagen flink onder vuur.

Of en hoe de onderhandelingen verder gaan is nog onduidelijk. De plenaire vergadering werd zondagavond laat geschorst, waarna de leiders in verschillende groepjes bijeenkwamen. Verschillende diplomaten verspreidden het gerucht dat binnen het zuinige kamp scheurtjes ontstaan en alleen Nederland en Oostenrijk zich nog het felst verzetten. De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz twitterde om 01.30 uur een foto van een overleg van het viertal, waarbij ook de Finse premier Sanna Marin aanwezig is.