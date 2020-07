Elektrische auto’s in trek door nieuwe subsidies

De subsidies voor elektrische auto’s die verschillende Europese overheden vorige maand aankondigden, lijken effect te hebben.

Het Franse Renault maakte maandag bekend dat het in de eerste helft van 2020 38 procent meer elektrische ZOE-modellen heeft verkocht in Europa, zo’n 37.000 auto’s, terwijl de automarkt verder volledig instortte. Eenderde daarvan vond plaats in juni, na de aankondiging van de nieuwe subsidies. Het nieuws volgt op eerdere berichten dat autodealers in Duitsland een grote toeloop zien op verschillende elektrische modellen.

Vorige maand maakten Frankrijk en Duitsland bekend subsidies van duizenden euro’s in te voeren voor elektrische voertuigen. De overheden beogen daarmee groen te doen én hun omvangrijke auto-industrieën te steunen.

De sector is flink geraakt door de coronacrisis: in de eerste helft van 2020 liep de verkoop met bijna een kwart terug. Meerdere grote merken hebben al het ontslag aangekondigd van duizenden werknemers.

Door subsidies kosten elektrische auto’s leaserijders soms niks

De subsidies hebben ertoe geleid dat sommige elektrische modellen – doorgaans duurder dan brandstofauto’s – soms gratis de deur uit gaan. Het Duitse dealerbedrijf Koenig, met vijftig locaties in Duitsland, meldde vorige week dat het de Renault ZOE aan zakelijke reizigers via een leasecontract voor twee jaar aanbiedt voor nul euro – de kosten van het contract komen precies overeen met de subsidie van 6100 euro.

Eerder meldde financieel persbureau Bloomberg al dat bijvoorbeeld leasebedrijf Carfellows een elektrisch Smart-model van de website moest halen nadat in drie dagen tijd ongeveer duizend klanten gebruik wilden maken van het aanbod: zo snel kon de fabriek niet produceren. De leaseprijs bedroeg niet meer dan een paar tientjes per maand.

Weinig elektrische modellen

De cijfers van Renault bieden enig perspectief aan autobouwers, maar het belang van elektrische verkopen moet niet overschat worden. Begin juli wees de Duitse autokenner Ferdinand Dudenhöffer er in NRC op dat elektrische voertuigen vaak slechts een klein deel uitmaken van de totale verkoop van grote merken.

In Duitsland is dat gemiddeld maar 10 procent. Sommige autobouwers, zoals Fiat-Chrysler, hebben überhaupt nauwelijks elektrische modellen in de showroom.

Een sterke groei in het elektrische segment zal dus niet per se de ingestorte markt voor brandstofauto’s compenseren. Niet voor niets reageerde de Duitse branchevereniging voor de auto-industrie in juni woedend toen bleek dat Berlijn niks zag in een aankoopsubsidie voor brandstofauto’s. Dat had vermoedelijk meer effect gehad op de financiële situatie van autobedrijven.

Verkoop bij Renault gekelderd

Dat herstel ook met een populair elektrisch model niet gemakkelijk is, bleek maandag tijdens de presentatie van de verkoopcijfers van Renault. De financiële resultaten volgen over tien dagen.

Het bedrijf meldde dat het ondanks de gestegen verkoop van het ZOE-model 35 procent minder auto’s verkocht heeft in de eerste helft van 2020 – in totaal zo’n 1,26 miljoen voertuigen.

Om overeind te blijven, krijgt Renault een speciale lening van de Franse staat van vijf miljard euro. Toch kondigde het bedrijf het ontslag van 15.000 werknemers aan.