Defensie probeert bij Aruba neergestorte helikopter nog te bergen

Defensie probeert de helikopter die zondag neerstortte bij Aruba nog te bergen. Het toestel wordt momenteel drijvende gehouden door vier luchtkussens maar die houden het niet meer lang uit, vreest het ministerie. Het bergen van de helikopter is belangrijk om de oorzaak van de crash, waarbij twee Nederlandse militairen om het leven kwamen, te achterhalen.

Het toestel drijft nu zo’n zestig kilometer ten westen van Aruba. Door de hoge golven en de stevige wind is het nog niet gelukt de helikopter weg te slepen. De zwarte doos heeft Defensie al wel in handen. De crash gebeurde volgens persbureau ANP in de buurt van de Zr. Ms. Groningen, het schip waarop de NH90-helikopter was gestationeerd. Het neerstorten is vanaf het marineschip gezien.

Vlieger Christine Martens (34) en tactisch coördinator Erwin Warnies (33) kwamen om het leven. Zij zaten in de cockpit van het toestel. De twee andere bemanningsleden zaten in het middengedeelte en hebben volgens ANP nauwelijks fysieke klachten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt een verkennend onderzoek in naar het incident.