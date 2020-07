Bezorging tienduizenden pakketjes vertraagd na overval bij bol.com

Door de nasleep van de gewapende overval die zondag plaatsvond bij een distributiecentrum van bol.com in Waalwijk is de bezorging van tienduizenden pakketjes vertraagd. Dat zegt een woordvoerder van de webwinkel. Tijdens het politieonderzoek dat ‘s avonds plaatsvond, lag het werk op de locatie enkele uren stil.

Volgens een woordvoerder van de politie heeft de distributie van de pakketjes tijdens de overval stilgelegen niet stilgelegen. Meerdere overvallers drongen zondagochtend rond 09.00 uur het bol.com-pand binnen en bedreigden twee beveiligingsmedewerkers, die pas omstreeks 14.50 uur alarm sloegen. Wat er in de tussentijd gebeurd is, is niet bekend. Onduidelijk is of de overvallers iets buitmaakten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De politie is nog bezig met het onderzoek, zegt de woordvoerder.

De locatie aan de Pakketweg in Waalwijk is het grootste distributiecentrum van bol.com. Dagelijks verwerken honderden medewerkers er tienduizenden pakketjes, zegt een woordvoerder van de webwinkel. De klanten wier bestelling vertraagd is, zijn op de hoogte gesteld. De woordvoerder zegt dat de vertraging binnen een dag opgelost kan zijn, maar ook meerdere dagen kan duren.