VAE lanceren als eerste Arabische land marsmissie

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben zondagavond satelliet al-Amal (De Hoop) naar Mars gelanceerd. vDe VAE is daarmee het eerste Arabische land ooit dat aan een interplanetaire ruimtevaartmissie begint.

De Marsverkenner vertrok vanaf de Japanse ruimtevaartbasis Tanegashima. De lancering was al twee keer uitgesteld vanwege het weer. De derde poging verliep voorspoedig, dat meldt persbureau AP. Als alles goed gaat bereikt de satelliet Mars in februari volgend jaar, waar het de atmosfeer en het klimaat van de rode planeet in kaart zal brengen. De lancering was live via het internet te volgen.

Het doel van de missie is om de planeet verder te verkennen. De golfstaat wil in de toekomst minder afhankelijk worden van olie-inkomsten en zet daarom in op technologie, waar ruimtevaart onder valt. Op lange termijn willen de VAE onderzoeken of menselijk leven op de planeet mogelijk is. In 2117 hoopt het land een kolonie te kunnen vestigen op Mars.

De satelliet werd de afgelopen zes jaar gebouwd in samenwerking met Arizona State University, de University of California in Berkeley en de University of Colorado in Boulder. Daarmee was zo’n tweehonderd miljoen dollar (174 miljoen euro) gemoeid. Aan het project werkten ruim honderd ingenieurs mee.

De missie is volgens projectmanager Omran Sharaf als ‘opsteker’ bedoeld voor de Arabische regio. „De regio heeft de afgelopen decennia, zo niet honderden jaren, zware tijden gekend. De VAE kijken met dit plan naar zijn toekomst, en ook naar de toekomst van de regio.”

Binnenkort gaan nog twee missies naar Mars van start. Op 23 juli moet de Chinese Tianwen-1-missie beginnen en op 30 juli volgt de Amerikaanse Mars-2020. Ook die vluchten moeten in februari 2021 aankomen.