Vier miljoen ontheemden door overstromingen India en Nepal

Door overstromingen na hevige moessonregens in India en Nepal zijn afgelopen weken bijna vier miljoen mensen ontheemd geraakt. Ook zijn zeker 189 mensen overleden door de watersnood. Dat melden lokale autoriteiten zondag, aldus persbureau Reuters.

De zware regenval heeft ervoor gezorgd dat verschillende rivieren buiten hun oevers zijn getreden en er modderstromen zijn ontstaan. De Indiase deelstaat Assam, in het noordoosten van het land, heeft sinds mei al drie overstromingen meegemaakt, waardoor zo’n 2,75 miljoen mensen ontheemd raakten. „De overstromingssituatie blijft kritiek, het waterpeil in de meeste rivieren staat nog steeds gevaarlijk hoog”, zei een lokale minister voor waterbeheer tegen Reuters. In Nepal vielen voor zover bekend de meeste dodelijke slachtoffers, 110.

Oogsten verwoest

Het is vooral de Brahmaputra-rivier, die stroomt door het noordoosten van India, Tibet en Bangladesh, die grote schade heeft veroorzaakt. De overstromingen en daardoor veroorzaakte landverschuivingen hebben oogsten en vele huizen verwoest. Maar de hele regio, en ook de Indiase hoofdstad New Delhi, heeft te kampen met wateroverlast. Volgens de weersvoorspellingen zal het gebied de komende vier dagen opnieuw zware regenval zien.

Modderstromen en aardverschuivingen komen jaarlijks voor in Nepal en het noorden van India. Vorig jaar vielen tevens meer dan honderd slachtoffers in hetzelfde gebied. Ook toen raakten honderdduizenden mensen ontheemd. Het regenseizoen duurt er van juni tot september.