Tientallen arrestaties bij rellen op ‘coronafeest’ in centrum Frankfurt

In Frankfurt zijn zaterdagnacht 39 jongeren opgepakt die politieagenten zouden hebben belaagd tijdens een openluchtfeest. Dat heeft de politie zondag bekendgemaakt. Op het feest in het stadscentrum braken gevechten uit, waarna tientallen relschoppers zich tegen de politie keerden. De arrestanten zijn tussen de 17 en 21 jaar oud en op één na allemaal man. Acht van hen zitten nog vast en worden vermoedelijk aangeklaagd voor verstoring van de openbare orde.

Het feest vond plaats op het Operaplein en trok zo’n drieduizend bezoekers. In eerste instantie verliep het gemoedelijk, maar rond 03.00 uur brak een gevecht uit waar meer dan 25 mensen bij betrokken waren. Toen de politie een gewonde betrokkene wilde helpen, richtte een groep relschoppers zich tegen de agenten.

Volgens de agenten werden ze bekogeld met een „zee van flesjes”, terwijl de relschoppers leuzen als All Cops Are Bastards scandeerden. Hierop werd versterking opgeroepen om het plein te evacueren, waarna de relschoppers zich ook tegen de nieuw gearriveerde agenten richtten. Zeker vijf politiemensen raakten gewond en meerdere politiewagens beschadigd.

De afgelopen weken vinden op verschillende openbare plekken in Frankfurt feesten plaats, ter vervanging van de clubs en kroegen die gesloten zijn vanwege de coronapandemie. Zaterdagnacht vonden naast het Operaplein ook op andere plekken in Frankfurt feesten plaats. In totaal waren er zes- tot zevenduizend jongeren aanwezig.

Burgemeester van Frankfurt Peter Feldmann veroordeelt de gebeurtenissen: