Scholen willen samen sterker staan tegenover de techsector

Scholen werken steeds nauwer samen om sterker te staan tegenover uitgeverijen van digitale leermiddelen en technologiebedrijven. Door gezamenlijk ict in te kopen kunnen ze beter onderhandelen over de prijs en het aanbod dan als individuele school, is hun gedachte. Bij coöperatie Sivon hebben zich sinds de coronacrisis zo’n tachtig nieuwe schoolbesturen aangesloten.

„We hebben rond corona gezien dat het nodig is dat de publieke sector verenigd is”, zegt Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad, de vereniging van basisschoolbesturen. „Behoorlijk wat uitgeverijen hebben tijdelijk gratis digitale leermiddelen verstrekt. Nu de situatie normaliseert, moeten veel scholen weer terug naar papier. Of ze moeten hun methodes versneld afschrijven en overstappen op digitaal. Dat is nogal wat voor een individuele school.”

Zowel kleine als grote bedrijven als Google, Microsoft en Apple krijgen meer voet aan de grond binnen het onderwijs. Zo maakt naar schatting 70 procent van de basisscholen gebruik van Google-producten. Bijna 3.000 van de 6.700 basisscholen werken met Snappet, met methodes die zijn gebaseerd op gepersonaliseerd leren. De coronacrisis heeft de groei van ‘edutech’ versneld.

Hoe meer scholen samenwerken, hoe beter ze aan bedrijven kunnen laten weten wat ze nodig hebben. Wie betaalt, bepaalt, volgens Van Hoepen. „Je wilt als school bijvoorbeeld niet alle licenties van één methode, maar ook losse modules kunnen kopen. Je wilt flexibiliteit. Gezamenlijk kun je scherpere eisen stellen, ook als het gaat om de prijs, data en privacy.”

Sivon onderhandelt momenteel met distributeur Iddink, die onlangs besloot het licentietarief van administratiesysteem Magister met 30 procent te verhogen. De VO-raad riep leden na dat nieuws op zich bij Sivon aan te sluiten.

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de privacy van leerlingen vanwege de toename van het gebruik van technologie. In juni nam de Kamer unaniem een motie van aan van de VVD om de Autoriteit Persoonsgegevens te laten onderzoeken of techbedrijven zich op scholen houden aan de strenge Europese privacyregels die gelden voor minderjarigen.

De coöperatie Sivon is eind 2017 opgericht en regelt behalve aanbestedingen ook veilige internetverbindingen voor scholen. Tijdens de coronacrisis kreeg de coöperatie 2,5 miljoen euro subsidie van het ministerie van OCW om goedkoop laptops en internetverbindingen aan te schaffen voor leerlingen die dat niet hadden. Inmiddels is in het basisonderwijs bijna een derde en in het voortgezet onderwijs ruim de helft van de besturen lid.