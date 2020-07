Opnieuw mysterieuze ontploffingen in Iran

In Iran is een explosie geweest in een elektriciteitscentrale in de stad Islamabad zondag, waarna de stroom twee uur lang uitviel. Dat meldt persbureau Reuters. Het is een volgend incident in een reeks van branden en ontploffingen op verschillende plekken in het land afgelopen maanden, waaronder een brand bij een oliepijpleiding op zaterdag.

De explosies en branden in Iran hebben al verschillende energiecentrales getroffen, waaronder ook begin deze maand een belangrijk nucleair complex waar uranium wordt verrijkt. Daarnaast zijn er branden geweest bij een scheepswerf en verschillende fabrieken. Opmerkelijk is dat het telkens om belangrijke industriële en militaire locaties gaat.

De toedracht van de incidenten is meestal onbekend, soms wordt het incident zelfs ontkend. Bij sommige explosies hebben de autoriteiten een technisch mankement als oorzaak aangewezen, bij de energiecentrale van zondag zou het volgens officiële lezing om een defecte transformator gaan.

Luchtafweer

De Iraanse autoriteiten zouden weten wat de oorzaak was van de brand bij het nucleaire complex, maar zeggen er vooralsnog over te zwijgen vanwege veiligheidsredenen. De BBC kreeg bericht dat het zou gaan om een voorheen onbekende binnenlandse terreurgroep, maar of dat het geval is blijft onduidelijk. Aartsvijand Israël bevestigt noch ontkent achter de incidenten te zitten. „Niet elke gebeurtenis in Iran houdt noodzakelijkerwijs verband met ons”, verklaarde minister van Defensie Benny Gantz eerder deze maand.

De Amerikaanse nieuwszender CNN berichtte donderdag dat inlichtingendiensten reden hadden om aan te nemen dat het Iraanse luchtafweersysteem op „high alert” staat. In januari haalden Iraanse strijdkrachten per ongeluk een Oekraïens passagiersvliegtuig neer, na de Amerikaanse drone-aanval op de Iraanse generaal Qassem Soleimani.

