Opnieuw aardbeving in Groningen

Bij het Groningse buurtschap Startenhuizen heeft zondagochtend vroeg een aardbeving met een kracht van 2,3 plaatsgevonden. Volgens het KNMI gebeurde de schok om 04.07 uur ‘s ochtends.

Het uit een tiental huizen en boerderijen bestaande Startenhuizen ligt deels in de gemeente Loppersum, waar afgelopen dinsdag een aardbeving plaatsvond met een kracht van 2,7. Dat was tot nu toe de zwaarste beving van dit jaar.

Recente aardbeving in Nederland: op 2020-07-19 om 02:07:52 UTC (04:07:52 NL) vond bij #Startenhuizen een #aardbeving plaats met een magnitude van 2.3 (reviewed). https://t.co/x8GolaWKgY pic.twitter.com/9GFVctaChh — KNMI (@KNMI) July 19, 2020

Vanwege de gaswinning in Groningen rommelt het al jaren in het gebied. Vorig jaar waren er in totaal 87 aardbevingen, waarvan elf met een kracht van meer dan 1,5. In Loppersum zijn juist om bevingen te voorkomen in 2018 de gasputten afgesloten.

Na de schok bij Loppersum van afgelopen week zijn 833 schademeldingen aan huizen en gebouwen binnengekomen en elf van acuut onveilige situaties, meldde het Instituut Mijnbouwschade Groningen vrijdag.

De gaswinning in het gebied stopt in 2022 waarschijnlijk helemaal, maar volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) zullen er ook daarna nog bevingen plaatsvinden. De zwaarste gasaardbeving ooit in Groningen had een kracht van 3,6 en vond plaats in 2012 bij het dorp Huizinge.