Ontvoerde man bevrijd in Amsterdam, zes verdachten aangehouden in

Een man die zaterdagmiddag was ontvoerd in Amsterdam-West is in de nacht van zaterdag op zondag door de politie bevrijd. Er zijn zes verdachten opgepakt. Over de identiteit van de gegijzelde man en de verdachten is niets bekendgemaakt, ook is onduidelijk wat het motief was om de man te ontvoeren. Evenmin is duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is: de politie zegt alleen dat hij geen medische behandeling nodig had.

Agenten van een observatieteam kregen zaterdagnacht de auto in het vizier waarin de ontvoerde man werd vervoerd en reden deze klem op de Marnixstraat in het centrum van Amsterdam. De man werd bevrijd en drie andere inzittenden werden aangehouden. Een tweede auto die ook betrokken zou zijn geweest werd elders in Amsterdam klemgereden, waarbij nogmaals drie verdachten zijn opgepakt.

Onverstandige omstander

De zes verdachten zitten in beperkingen vast, zij mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De politie doet onderzoek naar hun motief en sluit niet uit dat er meer arrestaties zullen volgen. In Noord-Brabant is vrijdag ook een incident geweest die verband houdt met de ontvoering, maar de politie wil geen informatie geven over wat daar gebeurd is.

Stadszender AT5 heeft een video gepubliceerd van de gebeurtenissen op de Marnixstraat. Hierop is te zien hoe een omstander zijn jas uittrekt en naar de groep agenten toe rent, die bezig is arrestaties uit te voeren. De man lijkt een van de agenten, die een verdachte op de grond houdt, aan te raken waarna de agent hem afschudt en toeroept dat hij weg moet gaan. De politie zegt nu dat de man „geen idee had wat er gaande was” en dat hij iets deed wat „zeer ongewenst” was. „Het is heel onverstandig en levensgevaarlijk als je je met dit soort dingen bemoeit”, benadrukt een woordvoerder.