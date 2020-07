Maleisië ontdekt 1,86 miljoen kilo giftig afval in containerschip

Maleisië heeft vorige maand 1,86 miljoen kilo giftig afval uit de staalindustrie onderschept. Het afval was afkomstig uit Roemenië en zat opgeborgen in 110 zeecontainers die zijn aangetroffen in de haven Tanjung Pelepas, ten westen van Singapore. Dat melden Maleisische media en persbureau Reuters.

Het afval bevatte zware metalen, waaronder zink, lood en cadmium en betreft een bijproduct uit de staalproductie. Deze stof, ook wel electric arc furnace dust (EAFD), staat bekend als giftig en mag dus niet zomaar worden vervoerd. De containers zouden onderweg zijn geweest naar Indonesië, maar werden op 3 juni onderschept omdat hier geen vergunningen voor waren. De vondst werd zondag aan journalisten gepresenteerd door de Maleisische minister van Milieu en Water, Dato’ Tuan Ibrahim Tuan Man.

Internationale richtlijnen voor het vervoer van gevaarlijk afval zijn vastgelegd in de Conventie van Bazel. Dit document is ondertekend door 163 landen en in bijna al die landen - behalve de Verenigde Staten, Haïti en Afghanistan - geïmplementeerd. Maleisië heeft contact opgenomen met Roemenië en verwacht dat de containers gerepatrieerd worden. Tevens is Interpol gevraagd onderzoek te doen.

De grote partij Roemeens EAFD was de grootste chemisch afvalvangst van de Maleisische douane ooit. In de eerste zes maanden van dit jaar wisten de Maleisische autoriteiten al 28 illegale afvalimporten te verhinderen.