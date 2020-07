Kribbig en korzelig duiken de EU-leiders weer een nacht in

Voor de deur van de Nederlandse ambassade in Brussel stapt premier Mark Rutte (VVD) vrijdagochtend uit de auto. Zijn mondkapje gaat af, zijn colbert aan, en dan loopt hij nog even terug om zijn jasje in de spiegelende autoruit goed te trekken. „Zo kan ie wel, hè?”, zegt hij tegen de verzamelde pers.

De afgelopen tien jaar reisde Rutte talloze keren af naar Brussel voor een Europese topontmoeting. Hij was er in de kredietcrisis, toen Griekenland uit de euro dreigde te vallen, op het hoogtepunt van de vluchtelingenstroom en in de voor- en nasleep van Brexit. Maar deze top is anders. De persoonlijke druk op Rutte is deze vrijdag ongekend hoog. Hoe hij denkt om te gaan met zijn rol als „bad guy”, vraagt een Italiaanse journalist hem vrijdagochtend. „Zo voelt het niet, hoor”, zegt Rutte.

Sinds vrijdag zijn de Europese regeringsleiders weer in Brussel, voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis. Op de agenda staan onderhandelingen over de nieuwe Europese meerjarenbegroting (2021-2027), plus een speciaal coronaherstelfonds, waarvoor de Europese Commissie met garanties van de lidstaten 750 miljard euro wil lenen. 500 daarvan voor subsidies, 250 als leningen. Een akkoord zou een forse investeringsimpuls betekenen en een nieuwe stap naar gezamenlijke Europese schulden.

De druk is groot. Niet alleen op Rutte, die de afgelopen weken symbool kwam te staan voor de kritiek op het plan. Evengoed op zijn collega’s, die net als hij veelal loodzware crisismaanden achter de rug hebben. Zondagavond, meer dan zestig uur na het begin van de top, gaan de onderhandelingen een nieuwe nacht in. De wil om eruit te komen is nog altijd groot, zeggen diplomaten in de loop van zondagavond. Een mislukking zou een blamage zijn. Voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank spoorde de regeringsleiders zondagavond nog aan. Een „ambitieus akkoord” is volgens haar belangrijker dan een „snel akkoord”. Maar de twistpunten zijn nog talrijk, de losse eindjes alomtegenwoordig en het risico op een flop zeker niet verdwenen.

In drie dagen is alles al voorbij gekomen, maar nog niets afgerond. Vreemd is dat niet. Dit soort onderhandelingen lijken wel wat op een cijferslot, waarvan je pas zeker weet of één deeltje past als de totaalcode gekraakt is.

Niet alleen de bedragen waarover het dit weekend gaat zijn ongekend, op de eerste postcoronatop zijn er meer dingen anders dan anders. Regeringsleiders wandelen rond met een breed scala aan mondmaskers – de Portugese premier António Costa deelt bij aanvang exemplaren uit met zijn eigen naam erop. Ter begroeting worden er wat onhandig elleboogstoten uitgedeeld.

Het aantal adviseurs dat leiders mochten meenemen is drastisch ingeperkt. Om ruggespraak te voeren, moeten ze met een lift naar een andere etage. De honderden journalisten van over de hele wereld die zich normaal in de gangen ophouden volgen de gesprekken op afstand.

Zware onderhandelingen

„Zeer, zeer zware onderhandelingen”, verwacht de Duitse bondskanselier Angela Merkel wanneer ze vrijdag aankomt. Ze worden geleid door Charles Michel, de Belg die sinds december voorzitter is van de Europese Raad. Maar dat vooral ook de rol van Merkel tijdens de gesprekken cruciaal is zal tijdens het weekend blijken. Ze stuurt, brengt mensen samen, geeft zetjes, stelt vragen. Zelf zegt ze vrijdagochtend, samen met de Franse president Emmanuel Macron, voorzitter Michel de komende dagen „unter die Arme zu greifen”.

Regeringsleiders mochten elkaar dan maanden niet gezien hebben, dat betekende allerminst dat het Europese debat tijdens de coronacrisis stillag. De discussie verliep soms ongemeen fel, met verwijten over gebrekkige solidariteit en onvoldoende ‘buffers’ over en weer.

Het betekent dat de stellingen al goed bekend zijn wanneer de leiders vrijdag vanaf 11.15 uur beurtelings hun standpunt uitleggen. Er zijn de zuidelijke lidstaten, die het belang van een royaal, ambitieus herstelpakket nog eens benadrukken. Namens het ‘zuinige’ kamp (Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden) verklaart de Deense premier Mette Frederiksen dat de aangeboden ‘korting’ op de meerjarenbegroting nog onvoldoende is.

Stilstaand water, omschrijft een diplomaat de onderhandelingen vrijdag. Het begint pas te knetteren tijdens het avondeten, vanaf 21.00 uur, als de discussie zich toespitst op het toezicht over de bestedingen uit het herstelfonds. Premier Rutte staat alleen wanneer hij eist dat elk land een uitbetaling uit het fonds moet kunnen blokkeren. Het komt hem op een paar felle botsingen met andere regeringsleiders te staan, die hem verwijten politieagent te willen spelen over de rest van Europa.

„Korzelig”, omschrijft Rutte de sfeer iets na middernacht tegenover journalisten. Wat hij daarmee bedoelt? „Nou ja, dat weet u toch zelf wel, wat korzelig is?” In het hotel waar Merkel, Macron en de Italiaanse premier Giuseppe Conte slapen drinken de drie nog een glas.

De volgende ochtend is de ergste kou uit de lucht. Raadsvoorzitter Michel heeft een paar belangrijke spelers uitgenodigd voor het ontbijt: Rutte, Merkel, Macron, Conte en de Spaanse premier Pedro Sánchez. Er verschijnt een nieuw compromisvoorstel op tafel, met een element dat lijkt op wat Nederland zelf ook al heeft geschetst. Een nieuwe methode, waarmee elk land een uitbetaling uit het fonds kan bevriezen wanneer het vindt dat er onvoldoende is voldaan aan de eis van hervormingen.

Michel stelt eveneens voor wat te schuiven met de verschillende potjes in het herstelfonds, en het aandeel subsidies te laten krimpen van 500 tot 450 miljard euro. De omvang van het fonds én de hoeveelheid subsidies zijn twee van de grootste twistpunten. De wens om daar stevig in te snoeien bindt het ‘zuinige’ kamp samen. Maar pas zondag, aan het begin van de avond, komen ze met een tegenbod: 350 miljard aan subsidies, 350 aan leningen. Het is minder dan de 400 miljard die Frankrijk en Duitsland eerder als ondergrens stelden.

Zaterdag is de stemming goed, er wordt onderhandeld in de zon op het ruime terras van het Europa-gebouw. Niet iedereen hoeft te komen: Benelux-collega’s Sophie Wilmès en Xavier Bettel zakken rond lunchtijd af naar een friettent en drinken met hun Maltese en Estse collega’s een glaasje op een terras.

Toch dringt juist zaterdag de ernst van de coronacrisis zich op. Berichten uit de Spaanse regio Catalonië worden steeds zorgelijker. Barcelona, cruciaal voor de Spaanse economie, gaat grotendeels weer op slot. Ook in België stijgt het aantal besmettingen snel en spreken virologen openlijk van een tweede golf. Wilmès moet een crisisoverleg inlassen op de zondagochtend.

Iets van die ernst, aangelegd met een snufje melodrama, klinkt ook door in de boodschappen die regeringsleiders tijdens de onderhandelingen de wereld in sturen, in de vorm van vlogs en tweets. „Nederland en de zuinigen begrijpen het belang van een sterke reactie niet”, aldus Conte zaterdagmiddag in een Facebook-filmpje. Hij spreekt van een impasse, in onderhandelingen die „moeilijker dan verwacht” zijn. Macron noemde het eerder al het „moment van de waarheid”. En: „Het Europese project staat op het spel.”

Vliegtuig

Wanneer de onderhandelingen zich voortslepen, voert de Franse diplomatie zaterdagavond de druk op door te laten lekken dat Macron het zo zat zou zijn dat hij zijn vliegtuig laat klaarmaken voor vertrek. Na het diner zitten Merkel en Macron nog met de ‘zuinige’ groep bijeen. Hun boodschap is duidelijk: jullie kunnen niet alleen vragen, maar moeten zelf ook met iets komen. De twee verlaten de bijeenkomst.

Het „brak wat kribbig op”, aldus Rutte, als hij rond 02.00 uur naar zijn hotel gaat. „Morgen verder.”

Zondagochtend spreekt Merkel van een „beslissende dag”. Los van de financieel-economische discussies is er ook nog die over de ‘rechtsstaattoets’: het voorstel om lidstaten die de rechtsstaat ondermijnen te kunnen korten op EU-gelden. Vooral Rutte maakt zich er zaterdagavond sterk voor, waarop de Hongaarse premier Viktor Orbán hem zondagochtend „communistische” praktijken verwijt. „Ik weet niet wat zijn persoonlijke reden is om mij of Hongarije te haten, maar hij valt ons hard aan”, aldus Orbán.

Merkel maakt zondagochtend duidelijk: „De kans dat het niet lukt is er nog altijd.” De Luxemburgse premier Bettel reist ’s avonds op en neer naar Luxemburg, om een ingelaste raad over de virussituatie te leiden. „In zeven jaar heb ik zelden zulke diametraal tegenovergestelde posities gezien, op zo veel punten”, zegt hij voor vertrek.

Met medewerking van Michel Kerres.