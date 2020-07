Gewapende overval op distributiecentrum bol.com in Waalwijk

Een distributiecentrum van webwinkel bol.com aan de Pakketweg in Waalwijk is zondagochtend overvallen. Meerdere gewapende daders drongen rond 09.00 uur in de ochtend het pand binnen en bedreigden twee beveiligingsmedewerkers. Of er iets is buitgemaakt, is onbekend. Wel laat een woordvoerder van de politie weten dat niemand gewond is geraakt. De daders, die geruime tijd binnen waren, zijn nog voortvluchtig.

Het is vooralsnog onduidelijk wat zich al die uren heeft afgespeeld in het pand. De bedreigde medewerkers sloegen uiteindelijk rond 14.50 uur alarm. Op het terrein stonden aan het einde van de middag politiewagens en agenten met kogelwerende vesten. Het rechercheonderzoek is „in volle gang”, aldus de politie, die sporenonderzoek heeft gedaan en op dit moment verklaringen van medewerkers opneemt en camerabeelden terugkijkt.

Het bedrijf kan ook nog niet vertellen of de daders iets hebben buitgemaakt. „We willen het politieproces niet verstoren”, zegt een woordvoerder van bol.com. „We zijn enorm geschrokken door deze overval en zijn aanwezig voor de nazorg van de betrokken medewerkers.”

Het distributiecentrum in Waalwijk is het enige dat bol.com in eigen handen heeft. Het logistieke centrum wordt sinds 2019 uitgebreid van 50.000 naar 100.000 vierkante meter. Het nieuwe gedeelte wordt in de loop van volgend jaar in gebruik genomen om zo aan de groei van internetaankopen te voldoen. Bij het distributiecentrum werken zo’n duizend mensen via de Amerikaanse distributeur Ingram Micro.