Executie Iraanse demonstranten gaat niet door

Er komt een nieuw proces voor drie jonge Iraanse mannen die ter dood waren veroordeeld vanwege hun rol bij de protestbeweging in november vorig jaar. Dat meldt een van hun advocaten zondag op Twitter. De doodvonnissen leidden tot enorme online protesten in de afgelopen dagen, waarbij het Iraanse regime onder druk werd gezet om de vonnissen te herzien.

De drie mannen van in de twintig waren veroordeeld voor „deelname aan vandalisme en brandstichting met de bedoeling een confrontatie aan te gaan en oorlog te voeren met de Islamitische Republiek Iran”. Onder de hashtag #Do_Not_Execute maakten miljoenen mensen online bezwaar tegen de executie van de drie, nadat het Iraanse Hooggerechtshof vorige week besloot aan het vonnis vast te houden.

Het protest in november ontstond naar aanleiding van de verhoging van brandstofprijzen, waarna demonstranten zich uitspraken over de algehele economische situatie in het land. De protesten werden met harde hand neergeslagen, waarbij volgens Amnesty International ruim tweehonderd demonstranten omkwamen. Het regime gaf achteraf toe dat er door veiligheidstroepen op demonstranten was geschoten.

Vorig jaar werden er in Iran 251 mensen geëxecuteerd. Daarmee is Iran na China het land met de meeste executies wereldwijd. Dat er dit keer zo’n hevig protest tegen de doodvonnissen ontstond, kwam doordat de drie mannen volgens hun advocaten bekentenissen hadden afgelegd nadat zij hevig gemarteld waren. Ook hadden zij maar beperkt contact met hun advocaten.

