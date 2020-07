Duizenden Thaise demonstranten eisen aftreden regering

Zo’n 2.500 demonstranten zijn zaterdagavond in de Thaise hoofdstad Bangkok de straat op gegaan om het aftreden van de regering te eisen. Dat meldt persbureau Reuters. Het was het grootste protest in het Aziatische land sinds de coup in 2014, waarbij militaire leiders de macht overnamen.

Het protest werd georganiseerd door studenten, die een aantal eisen stelden: naast het aftreden van de regering willen ze dat critici meer de ruimte krijgen. Ook wilden ze veranderingen in de grondwet die is opgesteld door de militaire junta. Volgens de demonstranten zijn de verkiezingen vorig jaar niet eerlijk verlopen. Daarbij werd oud-generaal Prayuth Chan-ocha, een van de legerleiders die de coup pleegde, de premier van het land.

Opmerkelijk was dat de demonstranten ook kritiek uitten op de koning, wat bestraft kan worden met een celstraf tot vijftien jaar. Zo zei een studentenleider op het protestpodium: „Dit is ons land, maar wiens thuis is in Duitsland?” De uitspraak was een verwijzing naar het landgoed van de Thaise koning Vajiralongkorn in Duitsland, waar hij veel tijd doorbrengt.

Oppositiepartij

Het protest begon zaterdag klein, met enkele groepjes studenten. In de loop van de dag en avond voegden zich daar steeds meer mensen bij. Politie keek toe maar dreef het protest niet uiteen. De demonstranten kondigden aan over twee weken terug te komen als er niet is voldaan aan hun eisen.

Eind vorig jaar waren er ook protesten in Thailand. Die waren het gevolg van de beslissing van de Thaise electorale commissie, dat oppositiepartij Future Forward Party (FFP) opgeheven moest worden. De FFP eindigde onverwachts als derde bij de verkiezingen vorig jaar, waarmee de oppositie tachtig van de vijfhonderd zetels in het parlement verkreeg. Het Constitutioneel Hof volgde in februari het oordeel van de electorale commissie dat de partij op onwettige wijze leningen had verkregen. Daarna werd de FFP ontbonden en zijn de parlementszetels opgegaan in andere partijen.

