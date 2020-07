Meer online betalingen tijdens lockdown

De coronacrisis heeft in Nederland voor verschuivingen in het betalingsverkeer gezorgd. Sinds de afkondiging van de gedeeltelijke lockdown op 16 maart is in Nederland vaker online afgerekend met iDeal en creditcard, en juist minder gepind of contant betaald. Vrijwel meteen na de aankondiging werd er beduidend minder vaak fysiek afgerekend. Na het dieptepunt medio april namen deze bestedingen wel weer enigszins toe. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag op basis van gegevens van Betaalvereniging Nederland.

Een week na het begin van de lockdown lag het aantal onlinebetalingen via iDeal 36 procent hoger dan in de week voor de lockdown. Het aantal pinbetalingen daalde in diezelfde periode met 23 procent en het aantal geldopnames met 37 procent. Dat komt overigens niet volledig op het conto van de coronacrisis: er is al langer sprake van een verschuiving van offline- naar online. Voor de lockdown lag het aantal iDeal-betalingen bijvoorbeeld zo'n 20 procent hoger dan een jaar eerder.

In de tweede week van april, dus tijdens de lockdown, lag het aantal iDeal-betalingen 40 procent hoger dan in diezelfde week een jaar eerder. Sinds het afbouwen van de maatregelen vlakt de toename van iDeal-betalingen af, maar blijven we nog altijd gemiddeld meer gebruik maken van iDeal.