Buitenstaanders niet welkom in de voetbalbubbel in Florida

Het zijn omstandigheden waar geen van de 557 spelers van zal hebben gedroomd als kleine jongen. Hitte, hoge luchtvochtigheid en geen kip op de tribune. Zaten die er wel, dan dronken ze waarschijnlijk geen bier maar een americano: een deel van de wedstrijden begint om 09.00 uur in de ochtend wegens het broeierige zomerweer in het subtropische Florida, waar de Major League Soccer deze weken op onalledaagse wijze is neergestreken, te midden van een van de grootste coronabrandhaarden ter wereld.

Welkom in de hermetisch afgesloten ‘MLS-bubbel’: waar aan coronatests geen gebrek is, maar nietsvermoedende buitenstaanders onder politiebegeleiding rechtsomkeert moeten maken. Alles wordt hier gedaan om het nieuwe coronavirus buiten de poorten te houden van het sportcomplex van 89 hectare, van sportzender ESPN op het Walt Disney World Resort, nabij Orlando.

Maar ook achter de schermen broeit het al weken. Met FC Dallas en Nashville SC zijn twee van de zesentwintig voetbalclubs al naar huis gestuurd nadat respectievelijk elf en negen coronabesmettingen waren vastgesteld.

Ook weigerden enkele spelers vooraf om deel te nemen, onder wie Carlos Vela, de Mexicaanse sterspeler van Los Angeles FC en vorig jaar uitgeroepen tot Most Valuable Player. Hij besloot zelf thuis te blijven en wees in een verklaring op de „risicovolle zwangerschap” van zijn vrouw.

De afzegging van Vela was de zoveelste domper voor de MLS dit jaar. In maart was de competitie net twee speelrondes onderweg toen het wegens de uitbraak van het coronavirus alweer werd afgebroken. Op 10 juni was de opzet van de herstart nog ronkend onthuld: een WK-achtige toernooivorm met zes poules in afgesloten omgeving. Niet wetende dat hen in de dagen daarop nog meer onheil te wachten stond.

Golf van besmettingen

Want een golf van coronabesmettingen overspoelde Florida nog diezelfde week. Met voorlopig als triest dieptepunt de 15.300 besmettingen die op 12 juli zijn geregistreerd. Dat nieuws drong ook door tot de bubbel waarin de MLS momenteel verkeerd, vertelt voetballer Kelvin Leerdam. „Als je dat hoort, dan ben je nóg voorzichtiger. We mogen bijvoorbeeld wel eten bestellen van buiten het complex, maar persoonlijk durf ik het niet”, zegt de vleugelverdediger van regerend MLS-kampioen Seattle Sounders FC.

Leerdam zit sinds twee weken „helemaal afgesloten” in Orlando. Ook was hij samen met zo’n 170 spelers uit ruim twintig landen aanwezig bij het racismeprotest voorafgaand aan de openingswedstrijd. „Dat geeft wel aan wat er speelt. Het was goed om met zijn allen daar te zijn.”

De oud-speler van Feyenoord en Vitesse verkaste in 2017 naar de Verenigde Staten. Hij heeft zich de laatste tijd soms verbaasd als gaat om de publieke respons op de corona-uitbraak. „Iedereen ging hier al snel weer het strand op. Zonder mondkapjes. Je moet het lot niet tarten.”

Florida behoort tot de eerste staten die werden heropend – en zit nu in de kopgroep wat betreft nieuwe besmettingen in de VS. Als de ‘Sunshine State’ een land was geweest, stond het medio juli in de top-4 van de wereld, na de rest van de VS, Brazilië en India, becijferde Reuters.

Huisfeesten en de terugkeer naar bars en restaurants waren de oorzaak van de piek, concludeerden lokale ambtenaren van volksgezondheid in The New York Times. Net als in onder meer Californië en Texas zijn winkels en horecazaken afgelopen week weer (deels) gesloten in Florida.

Frank de Boer

En nota bene hier wordt de MLS afgezonderd van de buitenwereld georganiseerd. Iets wat ook de toch ervaren Frank de Boer nooit eerder meemaakte. „Alles is hier ontworpen om zo min mogelijk in aanraking te komen met andere spelers en de mensen die hier werken”, zegt de hoofdtrainer van Atlanta United. „De lunch wordt geserveerd achter plastic schermen. We mogen niks aanraken.”

Hij voelt zich derhalve veilig. „We waren al wat gewend, thuis in Atlanta, maar daar kon je nog een boodschap doen. Ik zag hier laatst een auto voorrijden bij de poort, daar was direct politie bij die de auto wegleidde. Je zit echt in een bubbel.” Zijn familie is inmiddels terug naar Nederland.

Coach Frank de Boer van Atlanta United (midden) tijdens de wedstrijd tegen FC Cincinnati. Foto Michael Reaves/AFP

De dagelijkse praktijk op het Disney-complex betekent zo’n 60 procent van de tijd op de kamer zitten. Wat gezien de temperaturen van boven de dertig graden Celsius geen straf is. Met speelhallen en een zwembad is aan vertier gedacht, al is dat per team en in strikte tijdvensters. „Ik denk dat niemand dit ooit heeft meegemaakt”, zegt Haris Medunjanin, speler van FC Cincinnati, waar ook Siem de Jong en coach Jaap Stam actief zijn. „Veel spelers krijgen kramp en er zijn opvallend veel spierblessures. Zelf ben ik nu wel aan de hitte gewend.”

Medunjanin zit sinds 29 juni in Orlando en zag zo begin juli hoe besmette spelers van FC Dallas in het hotel in quarantaine moesten en de tijd vooral op hun balkon doorbrachten. „Bizar om te zien. Een soort huisarrest. Hun eten werd voor de deur gezet, dat zie je alleen in films.”

En dan is er het testbeleid, waarover buiten de poorten de kritiek aanzwelt. De spelers en stafleden van de voetbalclubs worden allen om de dag getest. Hetzelfde geldt straks voor de honkballers van de MLB en basketballers van de NBA, die hun seizoen aansluitend na de MLS afmaken bij het pretpark in Orlando.

Gezien de besmettingsgolf in Florida roept dat vragen op. Topsporters die regelmatig getest worden en binnen een dag uitslag hebben, terwijl burgers soms tot een week moeten wachten, bron- en contactonderzoek praktisch onmogelijk is geworden en ziekenhuizen overspoeld raken. „Een enorme verkeerde toewijzing van middelen tijdens een pandemie”, aldus epidemioloog Celine Gounder tegenover sportsite The Athletic. „Dat is volkomen onethisch en erbarmelijk.”

De Nederlanders in Orlando snappen de onvrede die er heerst. De Boer: „Ik kan die kritiek zeer goed begrijpen. Je wilt die data zo snel mogelijk tot je beschikking hebben en actie ondernemen. Zeker op plekken waar brandhaarden zijn. Want wat is nou het belangrijkste? Maar de MLS en NBA stoppen er het meeste geld in.”

Ook Kelvin Leerdam hoopt dat iedereen sneller de coronatest kan doen. „Dit speelde in het begin nog meer, toen er echt weinig tests waren. Maar ik weet ook wel dat Amerika geen Nederland is.”

Medunjanin noemt de rijen van mensen die wachten op een test „verschrikkelijk”. „In Nederland betaalt iedereen z’n verzekering en wordt er voor je gezorgd. Maar zo zien ze dat hier niet in Amerika: als je het kan betalen, dan kan je het betalen. Verzekeringen zijn duur en veel mensen willen of kunnen dat niet uitgeven.”

Tegelijk wijst hij op de lakse houding van veel Amerikanen. „Ze zijn hier echt te makkelijk met het virus omgegaan. Ze dachten: het gaat wel voorbij. Nu zien ze dat het echt serieus is, maar is het te laat.”