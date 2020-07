Zeker 10.000 mensen de straat op na arrestatie Russische gouverneur

In de Oost-Russische stad Chabarovsk hebben zaterdag naar schatting tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de arrestatie van een gouverneur. De betreffende bestuurder, Sergej Foergal, werd eerder deze maand aangehouden voor betrokkenheid bij verschillende moorden. Volgens zijn aanhangers is zijn arrestatie politiek gemotiveerd.

Autoriteiten hadden burgers opgeroepen om niet te demonstreren omdat dit zou kunnen leiden tot nieuwe coronabesmettingen, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Volgens Russische media gingen tussen de 15.000 en 50.000 mensen de straat op. Het bestuur van de stad zegt dat het ging om 10.000 actievoerders. Met spandoeken en leuzen riepen zij op tot de vrijlating van Foergal. De afgelopen dagen gingen al honderden mensen de straat op vanwege de kwestie.

Foergal is de gouverneur van de Khabarvosk Kraj, een van de meest oostelijke gebieden van de Russische Federatie. Hij werd op 9 juli opgepakt en naar Moskou gevlogen, waar hij sindsdien vastzit. Foergal zou in 2004 en 2005, toen hij zelf nog in de handel van onder meer hout en metalen zat, betrokken zijn geweest bij de moord op meerdere zakenlieden. De gouverneur ontkent alle aantijgingen.

Foergal komt van de ultranationalistische Liberaal-Democratische Partij van Rusland (LDPR). In 2018 won hij onverwachts de verkiezingen van een zittend gouverneur van Verenigd Rusland, de partij van president Vladimir Poetin.

‘Gouverneur van het volk’

De afgelopen jaren kwam Foergal bekend te staan als de ‘gouverneur van het volk’, onder meer door te snijden in zijn eigen salaris. Ook verkocht hij een boot die gekocht was door het vorige regiobestuur, en verlaagde hij de tarieven voor vluchten naar afgelegen plekken in kraj. Aanhangers van Foergal stellen dat hij is opgepakt omdat hij zich met zijn onverwachte overwinning en eigenzinnige beleid de woede van het Kremlin op de hals heeft gehaald.

De onrust in Khabarovsk, een stad die duizenden kilometers van het machtscentrum Moskou ligt, volgt op een controversieel referendum om de Russische grondwet aan de passen. Daardoor kan president Poetin nog tot 2036 aan de macht blijven.

