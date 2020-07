Tijdens vakantie met vrienden spelen we een rondje 30 Seconds met hun kinderen. Het is de bedoeling beschrijvingen te geven van gebeurtenissen, voorwerpen of personen, die door je teamgenoten zo snel mogelijk geraden moeten worden.

De beurt is aan Tommy van 14, die veel van sport weet. Haastig roept hij de ene omschrijving na de andere. „Het is een darter!” „Hij was postbode in Den Haag!” Of: „Winnaar van de Embassy!” Maar wat zijn teamgenoten ook roepen, ze komen er niet uit. Als de tijd verstreken is horen we wat het antwoord had moeten zijn: Johan van Oldenbarnevelt.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 juli 2020