Politie houdt meer automobilisten onder invloed van drugs aan

De politie heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 5.802 automobilisten aangehouden die onder invloed van drugs achter het stuur zaten: 842 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de politie waar De Telegraaf zaterdag over bericht. Het hoogtepunt lag in juni: toen zijn 1.110 automobilisten aangehouden die onder invloed van drugs waren, in dezelfde maand vorig jaar waren dat er slechts 877.

Een verklaring voor de toename heeft de politie niet. Een woordvoerder benadrukt dat er niet meer controles zijn uitgevoerd op drugsgebruik en dat de testmethode sinds 2017 niet veranderd is. Of en wat voor invloed de coronacrisis en de rustigere wegen hebben gehad, is niet duidelijk. De politie test op onder meer wiet, xtc, speed en cocaïne maar heeft geen cijfers over welke drugs het vaakst gebruikt zijn. De speekseltest die wordt ingezet bij dergelijke aanhoudingen kan geen lachgas detecteren - een middel dat de afgelopen maanden meermaals leidde tot auto-ongelukken.

Door de stijging ligt het aantal automobilisten dat met drugs in hun bloed achter het stuur stapt bijna op hetzelfde niveau als het aantal bestuurders dat rijdt met alcohol op. Dat aantal is juist afgenomen: waar in de eerste zes maanden van vorig jaar ruim 11.000 bestuurders met alcohol in hun bloed werden aangehouden, was dat in de eerste helft van dit jaar iets meer dan 7.500.

Lees ook deze reportage: Speeksel wees uit dat de stratenmaker met ghb op reed

‘Verontrustend’

Projectleider infrastructuur van de politie Paul Broer noemt de toename van het aantal automobilisten dat onder invloed van drugs rijdt „verontrustend”. Hij pleit in De Telegraaf voor een informatiecampagne om de trend tegen te gaan. Broer benadrukt dat drugs dagenlang in het bloed kunnen blijven. Hierdoor kunnen mensen die in het weekend drugs hebben gebruikt, ook op maandag nog onder invloed zijn.

Bij de cijfers over het aantal aanhoudingen moet de kanttekening geplaatst worden dat die over de laatste maanden voorlopig zijn en mogelijk naar beneden bijgesteld zullen worden. Nadat bij een aanhouding drugs of alcohol in het bloed gevonden is middels een speekseltest (rijden onder invloed is een misdrijf), wordt ook het bloed getest. Als daaruit blijkt dat er toch geen sprake is van een misdrijf wordt de registratie later geschrapt.