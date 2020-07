Erg druk op snelwegen door vakantieverkeer en werkzaamheden

Het is zaterdag erg druk op de Nederlandse snelwegen, melden de ANWB en Rijkswaterstaat. Rond het middaguur stond meer dan 250 kilometer file verspreid over het hele land. Inmiddels is dat afgenomen tot ruim 90 kilometer. De drukte is veroorzaakt door vakantieverkeer op onder andere de A1, A12 en N57. Ook speelt mee dat er op meerdere plekken wegwerkzaamheden worden uitgevoerd.

De zomervakantie voor de regio Midden-Nederland is dit weekend begonnen, waarmee scholieren in alle regio’s van het land nu vakantie hebben. Ook komen er vakantiegangers uit het buitenland naar Nederland. Zo is het op de wegen rond Arnhem en Apeldoorn erg druk door automobilisten die vanuit Duitsland Nederland in rijden.

Ook is er een aantal ongelukken gebeurd dat voor vertraging zorgt. Zo moeten automobilisten die richting Amsterdam rijden op de A1 uitgaan van ruim dertig minuten vertraging door een ongeluk en zijn op de A12 bij Zoetermeer richting Den Haag twee rijstroken dicht, eveneens als gevolg van een ongeval.

