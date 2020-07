Waterkanonnen en traangas ingezet bij coronademonstraties Israël

De Israëlische politie heeft waterkanonnen ingezet tegen demonstranten die protesteerden bij de woning van premier Benjamin Netanyahu in Jeruzalem. Ze zijn boos over zijn aanpak van het coronavirus en corruptie.

Foto Abir Sultan/EPA

Er waren zaterdag honderden demonstranten bij het huis van Netanyahu die riepen om zijn aftreden. Om hen uit elkaar te drijven gebruikte de politie waterkanonnen. Zeker twee demonstranten zijn gearresteerd, meldt persbureau Reuters.

Volgens een peiling van het Israel Democracy Institute heeft nog maar 29,5 procent van de bevolking vertrouwen in het coronabeleid van Netanyahu.

Ook in Tel Aviv was een grote demonstratie. Daar protesteerden zaterdag duizenden mensen op het strand. Zij eisten vooral meer hulp voor bedrijven die zijn geraakt door de coronamaatregelen en mensen die hun baan kwijt zijn geraakt. Het werkloosheidscijfer in Israël is opgelopen tot 21 procent. Bij die demonstratie heeft de politie traangas ingezet

De Israëlische regering heeft vrijdag nieuwe maatregelen aangekondigd, omdat het aantal coronabesmettingen de laatste tijd weer met meer dan duizend per dag oploopt. Winkels zijn in het weekend gesloten en restaurants mogen alleen thuis bezorgen of mensen maaltijden laten afhalen.