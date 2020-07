Amerikaanse burgerrechtenicoon John Lewis (80) overleden

Het Amerikaanse burgerrechtenicoon John Lewis is vrijdag op 80-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. Lewis, die aan alvleesklierkanker leed, trok in de jaren zestig met Martin Luther King op in de burgerrechtenbeweging voor de gelijke behandeling van zwarte en witte Amerikanen. Hij was tot aan zijn dood lid van het Huis van Afgevaardigden, waartoe hij in 1986 werd gekozen.

Lewis ontmoette King toen hijzelf 18 en King 29 jaar oud was. Lewis werd een beschermeling van activistenleider King en kreeg al snel ook een sturende rol binnen de burgerrechtenbeweging. Zo leidde hij sit-ins bij cafés die alleen witte klanten bedienden en was hij de jongste spreker bij de Mars naar Washington, waar King zijn beroemde „I have a dream”-speech hield. Lewis liep een schedelbasisfractuur op toen hij tijdens „Bloody Sunday”, een heftige confrontatie tussen demonstranten en agenten in de staat Alabama, op zijn hoofd werd geslagen door een agent. Na die zogeheten Mars van Selma kregen zwarte Amerikanen stemrecht.

Lewis schuwde het ook in zijn politieke carrière niet zich stevig uit te spreken. Begin 2017 liet hij verstek gaan bij de inauguratie van Donald Trump omdat hij die niet als legitieme president beschouwde vanwege de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Tientallen Democraten volgden zijn voorbeeld nadat Trump Lewis vervolgens op Twitter aanviel en onder meer zei dat hij „veel gepraat” maar „weinig actie” was.

