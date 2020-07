Zwaarbewapende man in Zwarte Woud na dagen opgepakt

De klopjacht in het Zwarte Woud op een zwaarbewapende man die zondag vier politieagenten ontwapende, is na dagen ten einde gekomen. De Duitse politie heeft vrijdagavond de 31-jarige Yves Rausch gearresteerd, schrijven Duitse media.

Bij een controle bij Rausch’ blokhut zondagochtend bleek dat de man een pijl en boog, meerdere messen en munitie te hebben verzameld. Hij wist vier agenten te ontwapenen en onder vuur te nemen. Daarna vluchtte hij het bos in. Dagenlang werd naar hem gezocht met speciale politie-eenheden, helikopters, warmtecamera’s en honden.

‘Wald Rambo’

Omdat Rausch bewapend was, camouflagekleding droeg en van de natuur houdt, kreeg hij in verschillende Duitse media de bijnaam ‘Wald-Rambo’, verwijzend naar de bekende actiefilm First Blood met Sylvester Stallone als hoofdpersoon John Rambo.

Rausch woonde al jaren in het Zwarte Woud bij het Zuid-Duitse dorpje Oppenau. Inwoners van Oppenau verklaarden dat de man regelmatig door het dorp liep in zwarte kleding, met een rat op zijn schouder. Hij zou niet gevaarlijk ogen.