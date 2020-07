Weggesleepte demonstrant spant rechtszaak aan tegen FVD en Baudet

Een demonstrant die begin juni tijdens een flyeractie van Forum voor Democratie in Den Bosch van een plein werd verwijderd, spant samen met Stichting Fuck Up een rechtszaak aan tegen de partij, FVD-leider Thierry Baudet en twee van zijn beveiligers. Dat laat de stichting, die zich inzet voor mensen die geweldloos manifesteren en daarbij worden onderdrukt, vrijdag weten. De demonstrant eist een schadevergoeding vanwege ernstige geweldpleging, onderdrukking van vrijheid van meningsuiting en belemmering van zijn demonstratierecht.

Jasper van den Elshout demonstreerde op 6 juni toen FVD flyerde op het plein voor de Bossche Sint-Janskathedraal. Hij had een doos met daarop „oud papier hier svp! bvd” bij zich, bedoeld voor mensen die een flyer in ontvangst namen. Hij zou door FVD op een intimiderende en dreigende wijze zijn gesommeerd om weg te gaan, aldus de stichting, omdat hij in beeld stond voor een promotiefilmpje van de partij.

Twee beveiligers van de partij pakten Van den Elshout beet en namen hem mee naar de rand van het plein, nadat hij geen gehoor gaf aan de verzoeken om te vertrekken. Hij werd „zo’n vijftig meter meegesleurd”, vervolgens „met geweld naar de grond gedrukt” en op zijn knieën en met handen op de rug voor circa twintig minuten vastgehouden. De demonstrant deed kort na het incident al aangifte bij de politie.

De advocaat van Van den Elshout noemt het tegen de Volkskrant, die vrijdag als eerste berichtte over de rechtszaak, „uitzonderlijk en schokkend” dat „een politieke partij met behulp van een eigen ordedienst een vreedzame demonstrant intimideert en mishandelt”. FVD wil niet in detail treden tegen de krant, maar stelt wel dat „een zeer dreigende situatie” ontstond.