Twitter-account Wilders nog steeds ontoegankelijk

Met ruim 800.000 volgers heeft PVV-leider Geert Wilders het grootste gevolg van alle Nederlandse politici op Twitter, maar sinds de hack van afgelopen woensdag is hij nog altijd niet de baas op zijn eigen tijdlijn. „Ik heb nog steeds geen toegang tot mijn account en Twitter reageert nergens op en is onbereikbaar”, laat Wilders vrijdag weten. „Dat is ongehoord en ongepast.”

Woensdagmiddag verstuurde de PVV-leider zijn laatste eigen bericht via Twitter: een filmpje met een anti-Islam-boodschap vanuit de Tweede Kamer. Daarna viel zijn account in handen van hackers, vermoedelijk in het kielzog van de grote hack van andere prominente Twitteraccounts.

„Ik zat één uur in zijn account en had nog niks getweet of geretweet”, citeerde donderdag de NOS de dader. „Dat deed ik pas later toen ik niks kon verzinnen.” Wat volgde was een barrage aan memes en complotten. Namens Wilders werd kort na middernacht een tweet verstuurd over porno als „wapen van de elite”. Berichten over wilde complottheorieën over vaccinaties en kindermisbruik, of rond de Hongaarse filantroop George Soros of Bill Gates werden gedeeld. Ook de privéberichten van Wilders waren in te zien, bevestigde de hacker tegenover de NOS.

‘Grote waarde’

Voor veel mensen ís Wilders zijn Twitter-account. Interviews geeft de politicus zelden. Optreden in het openbaar kan, gezien de bedreigingen aan Wilders' adres, amper. Op zijn Facebook-pagina lijkt hij een selectie van zijn tweets door te plaatsen. Zijn Twitter-account oogt persoonlijker. Daar reageert hij op het laatste nieuws en werft hij stemmen met slogans en filmpjes van debatten. Zelfs zijn poezen hebben een Twitter-account. Wilders: „Twitter is van grote waarde voor mij - ik kan veel mensen en media ermee direct bereiken met mijn boodschap. Ik hoop dan ook dat de hack snel wordt hersteld en ik weer toegang krijg tot mijn account.”

Lees ook: Hoe Wilders via Twitter de revolutie voorbereidt

Volgens Twitter werden zo'n 130 accounts „op enige manier” getroffen door de hack van woensdag. „Voor een kleiner deel van die accounts, slaagden de hackers erin om de controle over te nemen en tweets te verzenden.” Het Amerikaanse bedrijf stelt dat eigen werknemers slachtoffer het slachtoffer werden van „een gecoördineerde social engineering-aanval”. Door interne systemen van het sociale netwerk te gebruiken werden de accounts van de slachtoffers - naast Wilders, beroemheden als Elon Musk en Bill Gates - overgenomen.

De meeste door de hackers verstuurde tweets - die beweerden toegestuurde bitcoin te verdubbelen en terug te storten - zijn inmiddels verwijderd. Vermoedelijk had de hack oorspronkelijk als doel om zogenaamde OG (‘original gangster’) Twitter-accounts te stelen. Dat zijn accounts met korte en populaire namen die als statussymbool soms voor veel geld verkocht worden. De account @6 was woensdag een van de eerste slachtoffers. Op de bitcoin-adressen kwam uiteindelijk ruim 110.000 dollar binnen.

Shapewear

De complottheorieën en andere verstuurde stonden ook vrijdag nog op Wilders' Twitter-account. De Amerikaanse lifestyle-icoon Kim Kardashian werd ook getroffen door de hack, maar zij kon in tegenstelling tot de PVV-leider sinds donderdag weer tweets versturen waarin ze shapewear slijt aan haar 65 miljoen volgers. Ook de getroffen Twitter-accounts van bijvoorbeeld Apple en presidentskandidaat Joe Biden zijn weer in eigen beheer.

In de profielomschrijving van Wilders' account stond vrijdag nog steeds een link naar een chatgroep van de hackers op chatapp Telegram. De oprichter en een beheerder van die chatgroep reageerden niet meer op berichten van NRC. Eén verwijderde inmiddels zijn of haar account.

Gevraagd om opheldering over Wilders' account laat Twitter NRC weten niets toe te voegen hebben aan eerder verstuurde berichten. Daarin schrijft het sociale netwerk onder meer: „We werken met mensen om hun zo snel mogelijk toegang te geven tot hun account. Dit kan langer duren, omdat we extra maatregelen nemen om zeker te stellen dat we de toegang geven aan de rechtmatige eigenaar.”

Er zijn twee lessen te trekken uit de hack van Twitter. Bedrijven moeten hun beveiliging, zeker van gevoelige interne systemen, óók beveiligen tegen misbruik - bewust of onbewust - door medewerkers. Daarnaast moeten politici zich afvragen of het wel verstandig is om hun grootste communicatiekanaal afhankelijk te maken van een onbereikbaar Amerikaans bedrijf.