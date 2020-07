Ja, dat stinkt natuurlijk. Riviervis die een hele tijd in een zak heeft liggen rotten. In Thailand maken ze van gefermenteerde vis de saus die kenmerkend is voor de Thaise keuken. Axel Daeseleire durft zelf niet te nemen, maar alleen de gedachte dat zijn reisgezel wél een teugje neemt, doet hem al kokhalzend uit beeld lopen.

In het Vlaamse culinaire reisprogramma Sergio & Axel: Van de kaart (NPO 3) gaat de Vlaamse acteur op reis met driesterrenchef Sergio Herman om nieuwe keukens te ontdekken. Het idee: Herman zit te veel in zijn keuken, hij moet naar buiten, het hoofd moet gevoed met frisse ideeën. Iedere aflevering eindigt met een diner dat Herman klaarmaakt met de nieuw verworven ingrediënten.

De eerste reis gaat naar Thailand. Het leukste is om het ongemak op te zoeken. Dus gaan ze naar een huis waar vogelnesten worden gekweekt: het hele huis zit vol gierzwaluwen, die van hun speeksel nesten maken. Als je de veertjes eruit peutert, kun je er vogelnestsoep van koken. Ook het zwaluwhuis stinkt ontiegelijk. Smerig en heerlijk liggen in de wereldkeuken dicht tegen elkaar aan. In Nederland maakt culinair journalist Joël Broekaert soortgelijke reisprogramma’s.

Je hebt twee soorten reisseries: de series met de ervaren gids die je iets van het land leert (Ruben Terlou in China). En de series met de onwetende die alles gek vindt (Frans Bauer in China), waardoor je je met hem kunt identificeren. Sergio en Axel zitten er zo’n beetje tussenin. Axel is de ervaren reiziger – hij is vijftien keer in Thailand geweest - Sergio is de nieuweling. Maar de chef is eigenlijk degene die zich het beste openstelt voor het land, in ieder geval voor het voedsel, en die de klik maakt met de mensen die ze ontmoeten. Ondertussen kibbelen ze wat, en plagen ze elkaar, beetje stoer doen, jongens onder elkaar, waardoor het ook doet denken de reizen van Nick, Simon & Kees.

Axel Daeseleire en Sergio Herman zijn beroemd in Vlaanderen, dat zal daar zeker helpen om hun avonturen en persoonlijke ontboezemingen te waarderen. Het helpt ook als je geïnteresseerd bent in lekker eten. Aardig programma, maar ik ben dat niet.

Veel menselijks is mij vreemd, dus ook van voetbal weet ik niets. Ik heb dus enigszins verbaasd zitten kijken naar de Quiz met Ballen (NPO 1). Dit programma, gepresenteerd door Frank Evenblij, is in het leven geroepen voor alle voetbalfans die het afgelaste Europees kampioenschap moeten missen. Je het twee teams van oud-voetballers, kenners en cabaretiers, die vragen over Oranje moeten beantwoorden. De quiz gaat alleen over het mannenelftal. Van de recent veel succesrijkere vrouwen krijg je alleen een pop van Lieke Martens, die ze omver moeten schieten.

Ook dit lijkt me een heel aardig programma. Maar om de grappen en anekdotes te kunnen waarderen, helpt het vermoedelijk enorm als je überhaupt weet wie bijvoorbeeld Bert Maalderink is. (Even opgezocht: hij werkt al 26 jaar voor NOS Sport, maar volgens de aanwezigen weet hij niets van voetbal.) Ik dacht trouwens dat de beste altijd wint. Maar hier had sportverslaggever Fresia Cousiño Arias (Fox Sports) bijna alle vragen goed, ook moeilijke, associatieve raadsels (Gay Pride + kratje = Kees Kist). Toch won het andere team. Om de foto van de gays moesten ze trouwens erg gniffelen. Dat vinden ze geloof ik raar in de voetbalwereld.

Ikzelf had nul vragen goed. Nou ja, eentje. Dat de man die in 1905 bij zijn Oranjedebuut in eigen doel schoot Ben Stom heette. Maar dat was een gokje.