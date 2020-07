Prominente Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg ondergaat chemo

De prominente rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof Ruth Bader Ginsburg heeft kanker en is daarvoor onder behandeling. Dat heeft zij vrijdagavond bekendgemaakt via het hoogste rechtscollege in het land. De ziekte en behandeling hinderen haar niet in haar werk, aldus Bader Ginsburg. Ze werkt daarom gewoon door, schrijft ze in de verklaring. De opperrechter is in het verleden eerder onder behandeling geweest voor kanker.

De 87-jarige Ruth Bader Ginsburg is al sinds 1993 raadsheer bij het Hooggerechtshof en geniet grote populariteit onder met name progressievere Amerikanen. In februari werden bij een medische controle beschadigingen op de lever vastgesteld. Een poging om te behandelen met immunotherapie heeft niet gewerkt. Sinds mei krijgt ze chemotherapie, zo schrijft ze. Desondanks kan ze naar eigen zeggen gewoon verder met haar werkzaamheden bij het Hooggerechtshof. „Ik heb vaak gezegd dat ik lid zal blijven van het Hof zo lang ik het werk op volle kracht kan doen. Ik ben daartoe onverminderd in staat.”

Inhoudelijke richting

Het Amerikaanse Hooggerechtshof telt acht raadsheren en een voorzitter. De leden worden aangewezen door de president van de Verenigde Staten, die daarmee enige inhoudelijke richting kan geven aan de oordelen van het hof. Momenteel telt het hof vijf leden die zijn aangewezen door een Republikeinse president (onder wie de voorzitter) en vier leden die zijn aangewezen door een Democraat. Raadsheren worden in principe voor onbepaalde tijd benoemd. Omdat Donald Trump haar opvolger zou mogen aanwijzen, zou met het wegvallen van Bader Ginsburg het hof waarschijnlijk voor lange tijd een meerderheid rechters kennen die benoemd zijn door een Republikein.

Eerder deze week werd bekend dat Bader Ginsburg was opgenomen in het ziekenhuis. Dat was vanwege galstenen en een ontsteking en had niet met kanker te maken, schrijft ze in de verklaring. Toen ze zeventien jaar oud was verloor ze haar moeder al aan de ziekte, twee dagen voor haar diploma-uitreiking op de middelbare school. Zes decennia later stierf haar echtgenoot, Martin Ginsburg, bij wie de ziekte was uitgezaaid. Bij haarzelf is sinds 1999 meerdere keren verschillende vormen van kanker vastgesteld. Desondanks heeft ze haar werk nooit neergelegd.