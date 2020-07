Op naar Mars! Vijftig jaar Marsverkenners

Hier heet het beroemde Amerikaanse Marswagentje Spirit nog MER-2 (of MER-A, volgens de ondoorgrondelijke logica van de NASA). De Mars Exploration Rover-2 staat hier klaar voor de lancering in juni 2003, maar wordt nog even opengemaakt om een softwarefout te herstellen. Vlak voor de lancering won een toen negenjarig geadopteerd meisje, Sofi Collis, de naamgevingswedstrijd voor de twee Marsrovers 1 en 2 (of B en A). Ze schreef: “Ik leefde in een weeshuis [in Siberië]. Het was donker en koud en eenzaam. ’s Nachts keek ik naar de sterrenhemel en voelde ik me beter. Ik droomde dat ik daar kon vliegen. In Amerika kan ik mijn dromen laten uitkomen. Dank u voor de ‘Spirit’ en de ‘Opportunity’.” Spirit bleef zes jaar actief op Mars, van januari 2004 tot maart 2010. Opportunity zelfs veertien jaar, van januari 2004 tot juni 2018.

Foto NASA / JPL / KSC