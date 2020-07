Niet te hard meezingen? Hier is dat verzoek echt kansloos

Na maanden corona-stilte gaf de Haagse rapper en zanger Frenna donderdag zijn eerste show. In Ziggo Dome, het podium waar normaal 17.000 mensen in passen maar dat deze zomer in de Larger Than Live-reeks Nederlandse artiesten presenteert voor maximaal 2.500 bezoekers die op ruime afstand van elkaar zitten, en online-publiek.

Frenna was in 2019 de meest gestreamde artiest van Nederland en kwam begin dit jaar met zijn album ’t Album onderweg naar ‘Het Album’ op nummer 1 binnen in de Album Top 100. Tijdens het concert overhandigde voetballer Quincy Promes hem donderdag een plakkaat „voor het behalen van 1 miljard muziekstreams wereldwijd”.

Hij heeft, kortom, gigantische hits en is razend populair. Het verzoek van de organisatie aan het enthousiaste publiek om in verband met corona „niet heel hard mee te zingen” is dan ook bij voorbaat kansloos. Het is feest, de melodieën zijn aanstekelijk, de hit-catalogus goudgerand en de band opzwepend.

Frenna tijdens zijn optreden in de Ziggo Dome. Foto Paul Bergen/ ANP KIPPA

Frenna toont zich vanaf het moment dat hij met gebalde vuist in de lucht voor een scherm staat met daarop een George Floyd-muurschildering en de hashtag #blacklivesmatter, een solide superster met internationale allure. Met flitsende visuele kunst, omhoogschietende vlammen en rookpluimen, synchroon dansende danseressen, een reeks gastartiesten en een stevige band die met soepele drums, relaxed stuwende bassen en frisse melodieën de grote hits van Frenna vanaf openers ‘Ghetto Youth’, ‘My Love’, ‘Energie’ en ‘Only You live’ een extra rijk en gelaagd karakter geeft.

Zo krijgt hit ‘Verleden Tijd’ van de band, na een intro met ingetogen zang en pianotonen, een dik aangezette reggae-cadans om uit te monden in een cover van Bob Marleys ‘One Love/ People Get Ready’. En is bijna-afsluiter ‘Viraal live’ een gloedvol kolkend en kleurrijk hoogtepunt.

Bijzonder en actueel is de nog wat onwennige vertolking van de binnenkort te verschijnen single ‘Wonder’, waarin Frenna en gast Akwasi met gebalde vuisten en een rustige, krachtige flow reflecteren op de actualiteit en Black Lives Matter.

Frenna in de Ziggo Dome. Foto Paul Bergen/ ANP KIPPA

Hiphop Frenna Deluxe. Gehoord: Ziggo Dome, Amsterdam, 16/7. In de Larger Than Live-reeks in de Ziggo volgen nog Rolf Sanchez (23/7), Typhoon (25/7), Maan (6/8) en De Staat (8/8). ●●●●●