Met vrienden op de boot naar Schier. We gaan het laatste stuk wadlopen. Dat lijkt ons een mooi begin van een prachtig weekeinde. Als iedereen van de boot op het wad is gestapt, vraagt de gids met luide stem en stevig Gronings accent de aandacht: „Is er hier iemand die géén Nederlands verstaat?!” Om hem heen klinkt gedempt meertalig gestommel. „Niemand? Mooi, dan gaan we!”

