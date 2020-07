Nederland in toptien van verwachte faillissementen

Een tijdbom die nog voor het einde van het jaar ontploft. Zo omschrijft de internationale kredietverzekeraar Euler Hermes de vele faillissementen die Nederland en de rest van de wereld staan te wachten als gevolg van de coronacrisis. Nederland is als exportland extra kwetsbaar, stelt de kredietverzekeraar in een vrijdag vrijgegeven rapport. Nederland zit in de toptien van landen waar de sterkste toename van bedrijfssluitingen wordt verwacht.

Euler Hermes volgt de solvabiliteit van bedrijven nauwlettend. Als een onderneming failliet gaat, keert de kredietverzekeraar een vergoeding uit aan cliënten die daardoor facturen niet betaald krijgen. Volgens de analyses van Euler Hermes zal het aantal faillissementen eind 2020 35 procent hoger liggen dan eind 2019, voor de uitbraak van de pandemie.

In Nederland zijn tot nu toe slechts vier ondernemingen extra failliet gegaan in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal gaat het om 2.033 bedrijven in de eerste 28 weken van het jaar. „Maar dat is slechts stilte voor de storm”, zegt Johan Gerooms, hoofd risico-analyse bij Euler Hermes Nederland.

Volgens Gerooms ontstaat er vanaf het vierde kwartaal van dit jaar wereldwijd een sterke stijging in het aantal faillissementen, die doorzet in de eerste twee kwartalen van 2021. „Veel bedrijven worden overeind gehouden met overheidssteun en goedkope leningen. Valt de steun weg, dan gaan veel bedrijven alsnog failliet. Per land zal dat moment verschillen.”

Kwetsbaarheid

Euler Hermes voorziet voor de Verenigde Staten dit jaar al een forse klap, gevolgd door een piek in het aantal bedrijfssluitingen in onder meer Europa en India volgend jaar. De kredietverzekeraar verwacht dit jaar 33.300 faillissementen in de VS. Dat is het hoogste aantal van de 44 landen in het rapport en bijna een verdubbeling ten opzichte van 2019. Daar komen er in 2021 nog eens 35.700 bij.

Nederland heeft „een langere remweg” dan veel andere landen, zegt Gerooms, waardoor veel bedrijven nog overeind staan. „De steun van de Nederlandse staat is omvangrijk. Bovendien was de lockdown vrij mild in vergelijking met andere landen”, aldus het hoofd risico-analyse.

Dat laat onverlet dat het Nederlandse bedrijfsleven kwetsbaar is. Door de relatief grote afhankelijkheid van import en export wordt Nederland geraakt door de wereldwijde economische neergang. Gerooms: „Het is nog een geluk dat grote handelspartner Duitsland vrij sterk blijft presteren. Maar vergis je niet, de wereldeconomie gaat niet snel aantrekken. Dat gaat Nederland voelen.”

Euler Hermes verwacht dat er dit jaar 4.900 Nederlandse bedrijven failliet gaan. Dat is een stijging van 30 procent in vergelijking met 2019. Volgend jaar zullen nog eens 5.400 ondernemingen sluiten, aldus berekeningen van de analisten. Eerder kwam sectorgenoot Coface met een soortgelijke raming. Deze kredietverzekeraar voorziet dat het aantal sluitingen 33 procent stijgt in 2020.

In het rapport van Euler Hermes staat Nederland op de zevende plek van landen met de sterkste toename van het aantal faillissementen.