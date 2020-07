Lichaam gevonden in zee bij Ameland, mogelijk van 14-jarig vermist meisje

In de zee ten noorden van Ameland is vrijdag een lichaam gevonden. De politie houdt er rekening mee dat het om het 14-jarige meisje uit Duitsland gaat dat afgelopen zaterdag vermist raakte. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) ging er afgelopen weekend al van uit dat het Duitse meisje was overleden omdat een eerste zoekactie geen resultaat opleverde.

De zoekactie in het water werd woensdag na dagen zonder resultaat gestaakt. Ook acties op het strand en in de duinen leverden geen resultaat op. De politie, gemeente en een noodhulpteam hielden sinds woensdag wel nog verscherpt toezicht rond de kustlijnen, maar in de zee werd niet meer actief gezocht.

Het meisje raakte zaterdagavond in de problemen toen ze met haar vader en zusje aan het zwemmen was ter hoogte van de plaats Nes. Het is nog onduidelijk waardoor zij in de problemen kwamen. De vader en het andere kind wisten zichzelf te redden, maar verloren het 14-jarige meisje uit het oog.