Leider van Duitse rechts-extremistische partij opgepakt in Heerlen

In het Limburgse Heerlen en Berlijn zijn donderdag twee leiders van een Duitse rechts-extremistische en criminele organisatie opgepakt. Het zou gaan om de oprichters van de zogeheten Goyim Partij Duitsland, schrijft het Duitse Openbaar Ministerie.

Het zou gaan om Fadi J. in Heerlen en Marcus B. in Berlijn. J. zou de organisatie en een bijbehorende website in augustus 2016 hebben samen met een aantal anderen hebben opgericht. Op de website werd „systematisch” rechts-extremistische propaganda verspreid, schrijft het Duitse OM. Ze ontkenden onder meer de holocaust en verspreidden sterk antisemitische en xenofobische propaganda, waaronder oproepen tot het doden van Joodse medeburgers. Ook werd op de site gesympathiseerd met het naziregime in Duitsland.

Uitlevering

Verdachte B. zou sinds januari 2018 lid zijn geweest van de partij en vanaf dat moment, net als J., beheerder van de site zijn geworden. Daarnaast waren de twee verantwoordelijk voor de rekrutering van nieuwe leden van de partij. J. en B. coördineerden „activiteiten” en „speciale taken” die deze nieuwe leden moesten uitvoeren, schrijft het OM. Wat deze activiteiten precies inhielden, is niet duidelijk.

Bij de twee verdachten zijn ook huiszoekingen verricht. Zes anderen worden verdacht van lidmaatschap en het bijdragen aan de website van de partij. Hun huizen, verspreid door Duitsland, zijn ook doorzocht. De namen van deze zes verdachten zijn niet bekendgemaakt.

Verdachte Marcus B. wordt op vrijdag 17 juli voorgeleid. Voor de in Heerlen opgepakte Fadi J. heeft Duitsland momenteel een uitleveringsverzoek uitgezet, in de hoop dat hij in Duitsland berecht kan worden.