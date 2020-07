‘Het was liefde op het eerste gezicht’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Leonie: „We hebben samen een winkel en een webshop met vintage kleding en meubels. Toen we elkaar leerden kennen, zat William heel veel op eBay. Online shoppen was toen nog onbekend, en te eng voor veel mensen.”

William: „We zijn begonnen met kleding. Het ging er niet zozeer om dat dingen oud of juist nieuw waren, maar om het unieke ervan. Bepaalde schoenmerken waar je hier amper aan kon komen, bijvoorbeeld.”

Leonie: „Toen wisten we nog niks van mooie oude dingen, en van verschillende merken. We gingen als hobby naar rommelmarktjes, zagen daar dingen en zochten op wat het was. We waren zestien toen we elkaar ontmoetten. We kennen elkaar via internet.”

William: „Via een verre voorloper van Tinder. Je moest elkaar daar een cijfer geven. Iedereen zei: ‘ga je echt met haar afspreken? Jullie hebben elkaar nooit in het echt gezien’.”

Leonie: „We belden, en voor mij was het liefde op het eerste gezicht, door de foto’s en zijn stem.”

William: „Voor mij ook.”

Leonie: „Ik woonde in Alkmaar. Je mag wel gaan, zei mijn moeder, maar dan wil ik wel zijn telefoonnummer. Dus voordat ik aangekomen was in Arnhem...”

William: „…kreeg ik al een telefoontje.”

Leonie: „Na die dag zijn we altijd bij elkaar geweest. We zijn allebei Communication en Multimedia Design gaan studeren in Amsterdam. Ik dacht altijd dat ik op een kantoor terecht zou komen. Jij wilde productontwerper worden – of piloot. Tijdens onze studie begon ik als studieproject een webshop. In 2010 konden we hier in Arnhem een pop-upwinkel beginnen. Later hebben we nog een pop-up gehad en daarna zijn we met de winkel begonnen die we nu hebben.”

William: „We woonden bij mijn ouders in het begin. We zijn ons bedrijf ook niet echt op de conventionele manier begonnen, met een bedrijfsplan en een lening. We zijn gewoon met al onze troep in de winkel getrokken.”

In het kort William van Doorn (34) en Leonie Mizee (34) zijn samen eigenaar van Froufrou’s, een winkel met een webshop ernaast met vintage kleding en interieurartikelen in Arnhem. Ze studeerden allebei Communication en Multimedia Design aan de Hogeschool van Amsterdam, en wonen nu samen in een huurappartement in Arnhem. Ze verdienen net beneden modaal.

Schatzoeken

Leonie: „We zijn avondmensen. We staan vlak voordat we de winkel openen op, rond negen uur of half tien. Dan gaan we naar de winkel en ontbijten daar. Om tien uur gaat de winkel open.”

William: „We wonen er vijf minuten vandaan. Ik restaureer dingen. Zoek informatie op.”

Leonie: „Ik doe het grootste deel van de inkoop, dat vind ik echt heel leuk. En de styling, het creatieve. Om zes uur is de winkel dicht. Normaal gesproken zijn we van dinsdag tot en met zaterdag open, en soms ook op zondag. Nu zijn we alleen van donderdag tot en met zaterdag open. Tijdens corona wilden we even investeren in de webshop.”

William: „Ik knapte altijd ter plekke dingen op. Gewoon in de winkel, terwijl er ondertussen mensen binnenkwamen. Nu kan ik dat op dinsdag en woensdag doen, in alle rust. Ik heb mezelf aangeleerd om dingen op te knappen. Soms gaat er weleens wat stuk en dat is dan een duur grapje. Daar leer je van.”

Leonie: „Zondag hebben we echt rust. Maandag gaan we inkopen. Het is een soort schatzoeken. Zien waarmee je thuis komt.”

William: „Meestal gaan we naar kringlopen en ook naar marktjes.”

Leonie: „En naar Frankrijk, Denemarken en Duitsland, als we langere tijd weggaan. Als ik in een kringloop sta, zijn mijn ogen net lasers. Ik ben heel doelgericht.”

William: „We raken elkaar altijd gelijk bij de ingang al kwijt. Zij gaat meestal naar de kleine dingen en kleding toe, ik pak de interieurspullen en de lampen. Dat spreekt me het meeste aan. Dan sturen we elkaar na een tijdje een bericht: ‘waar ben je?’”

Net een huiskamer

Leonie: „Voor mij betekent rust zo min mogelijk doen. Ik heb reuma, daar word je heel erg moe van. Soms heb ik dagen dat ik last heb van mijn knieën en mijn vingers en schouder niet meewerken. Dan moet ik oppassen met meubels tillen en zo. In mijn vrije tijd wil ik het liefst lezen en films kijken. Verder niks. William is altijd bezig. Fietsen maken, verzamelde spullen sorteren.”

William: „Als ik aan iets sleutel, geeft me dat een bepaalde rust.”

Leonie: „We zijn altijd samen. Dat vind ik fijn, maar soms is het ook goed om iets voor jezelf te doen.”

William: „Ik vind het ook helemaal niet vervelend dat we veel samen zijn.”

Leonie: „Je hebt elkaar niet altijd de spannendste dingen te vertellen als je elkaar de hele dag ziet. Maar dat hoeft ook niet altijd, vind ik. We zijn ook weleens alleen met onze eigen vrienden op pad.”

William: „Ik merk dat ik er de laatst tijd weinig tijd voor heb. Ik zou daar meer tijd voor willen uittrekken.”

Leonie: „Aan de ene kant vind ik de winkel heel erg leuk om te doen en ben ik er graag, aan de andere kant zou ik wat meer tijd willen hebben voor mezelf.”

William: „Als ik tot twaalf uur ’s nachts nog wat in de winkel doe, heb ik niet zoiets van: wanneer eindigt mijn werkdag nou? En de volgende ochtend om tien uur moet ik daar niet zijn, maar wíl ik dat gewoon. Het voelt daar ook net als thuis.”

Leonie: „Omdat we er zoveel zijn.”

William: „Heel gek is dat.”

Leonie: „Het is er ook net een huiskamer.”

William: „Het zou leuk zijn als we een dag extra vrij hadden, maar die vrije dag zouden we, denk ik, toch weer aan de winkel besteden.”

Leonie: „Of we zouden naar de kringloop gaan.”

Hoe doen zij het? Woning In de winkel staat alles vol, in huis hebben Leonie en William wat meer rust. Ze hebben een paar vintage meubelstukken. Leonie: „Ik zie tijdens het inkopen vaak dingen die ik wel zou willen hebben, maar we hebben thuis niet zoveel ruimte. En we wonen op tweehoog, dus dan ga je niet elke keer alles wisselen.” Huisdier William houdt van opgezette dieren. Hij vond in een kringloopwinkel in Frankrijk een vos, die nu in huis staat. Jos de vos, hebben ze hem gedoopt. Koken Het stel houdt van koken en gaat graag uit eten. De twee zijn fan van de Aziatische keuken. Vervoer William en Leonie hebben drie klassieke auto’s – busjes, voor het vervoer van spullen – en een sedan. William: „We hebben heel toepasselijk auto’s uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Maar daar was het ons niet om te doen, hoor.” Bedtijd Leonie gaat meestal rond twaalf uur naar bed, William volgt een uurtje later.

