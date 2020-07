Filmmaker eist 10.000 euro van Baudet na inzet ‘geweld’

Het is „uitzonderlijk en schokkend” dat een politieke partij „met behulp van een eigen ordedienst met geweld een vreedzame demonstrant intimideert en mishandelt.” Dit stelt de filmmaker Jasper van den Elshout in een civiele procedure die hij vrijdag aanspande tegen politicus Thierry Baudet, diens partij Forum voor Democratie (FvD) en twee particuliere beveiligers.

De procedure volgt op een incident op zaterdag 6 juni in Den Bosch. Toen werd de filmmaker tijdens zijn eenmansdemonstratie tegen Baudet tegen de grond werd gewerkt door twee particuliere beveiligers. Daarmee maakten ze zich volgens de demonstrant schuldig aan „ernstige geweldpleging, onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting en belemmering van het demonstratierecht”. Van Elshout eist van FvD een schadevergoeding van 10.000 euro.

Op zaterdag 6 juni flyerden de FvD-leidsman en zijn partijgenoten op het plein van de Sint Janskathedraal in Den Bosch. Omstanders die een flyer van Baudet en FvDers hadden ontvangen, kregen van Van den Elshout een kartonnen doos gepresenteerd, met daarop het opschrift ‘Oud papier hier svp. Bvd.’

Promotiefilmpje

De beveiligers en de woordvoerder van de partij sommeerden naar eigen zeggen Van den Elshout te vertrekken. Hij zou in de weg staan bij het maken van een promotiefilmpje voor de partij op het plein. De demonstrant weigerde dat, wijzend op zijn demonstratierecht in de openbare ruimte. Daarop pakten de twee beveiligers - beiden oud-politiemannen - de filmmaker beet en namen hem mee naar de rand van het plein. „Vervolgens”, aldus de dagvaarding „werd Van den Elshout gedurende een kwartier tot twintig minuten van zijn vrijheid beroofd en op zijn knieën voorovergebogen tegen de grond gedwongen”. Het incident werd vastgelegd door fotografen.

Aanvankelijk had Van den Elshout alleen aangifte gedaan bij de politie wegens onder meer mishandeling. Toen de zaak via De Volkskrant in de publiciteit kwam, werd hij benaderd door de Amsterdamse stichting Fuck up. Die zet zich in voor onder meer het demonstratierecht. Beiden besloten de zaak voor de rechter voor te leggen. Eisers willen met hun procedure „voorkomen dat dit (incident, red.) leidt tot normalisatie van (politiek) geweld tegen vreedzame demonstranten” .

Van Elshout was zelf niet beschikbaar voor een toelichting. De filmmaker wil voorlopig buiten de publiciteit blijven. „Hij is aangedaan en kon een week niet werken”, aldus de dagvaarding. Baudet ging wel op de zaak in. Bij de late night talkshow van RTL4 van 29 juni verdedigde de FvD-voorman daar de handelwijze van zijn twee beveiligers. Volgens hem had Van Elshout „zich vervelend gedragen”, onder meer door niet vertellen wat er in de kartonnen doos zat. „Dit is geen risicoloos vak wat ik doe”, aldus Baudet, zoals geciteerd in de dagvaarding. „Er zijn politici die vergelijkbaar soort boodschappen verkondigden op heel andere manier op een gegeven moment te pakken genomen. Dus er is echt wel een dreiging”.

Camera voor Baudets huis

Al sinds het begin van zijn politieke activiteiten in 2016 is de veiligheid van Baudet een issue. In de aanloop naar het referendum over het Europese Associatieverdrag met Oekraïne in dat jaar, regelde hij beveiliging van „een bodyguard”, vertelde hij. Wat daarvoor precies de aanleiding was werd niet duidelijk. Een jaar later, in september 2017, werd Baudets woning beklad en de stoep ervoor besmeurd door linkse activisten. Een maand later verstoorden politieke tegenstanders een bijeenkomst met Baudet op de Leidse universiteit.

Na deze incidenten overlegde Baudet, zo vertellen inlichtingenbronnen aan NRC, met de politie alsmede de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) over zijn veiligheid. Er kwam een camera voor zijn huis. De politie hield een oogje in het zeil, ook bij politieke bijeenkomsten van Forum. De plaats van samenkomst werd uit veiligheidsoverwegingen soms pas op het laatste moment onthuld.