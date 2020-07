Ex-topman Mexicaans staatsoliebedrijf uitgeleverd in corruptiezaak

De voormalig topman van het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex Emilio Lozoya is aangekomen in Mexico nadat hij door Spanje was uitgeleverd. Dat meldt persbureau AP. Lozoya wordt ervan beschuldigd voor meer dan negen miljoen euro aan steekpenningen te hebben aangenomen van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. Lozoya ontkent alle beschuldigingen.

De Mexicaan werd in februari gearresteerd in de Spaanse stad Málaga. Hij stond aan het hoofd van Pemex tussen 2012 en 2016, toen Enrique Peña Nieto president van het Noord-Amerikaanse land was. Lozoya was een vertrouweling van Nieto en zou de met de ontvangen steekpenningen hebben meebetaald aan de verkiezingscampagne van de oud-president.

De huidige Mexicaanse president Andrés Manuel Lopez Obrador (kortweg AMLO), die sinds 2018 het land bestuurt, heeft corruptiebestrijding hoog op de agenda staan en noemde de uitlevering van Lozoya „een bijdrage aan het zuiveren van het openbare leven en het opruimen van corruptie”.

De zaak tegen Lozoya zou de grootste anticorruptiezaak zijn sinds AMLO president werd van Mexico en een grote stap in de vervolging van Mexicaanse betrokkenen bij het Odebrecht-schandaal. Jarenlang bleken talloze prominente Latijns-Amerikaanse politici, bedrijven en zelfs staatshoofden voor honderden miljoenen euro’s aan steekpenningen te hebben ontvangen van Odebrecht.

De rechtszaak tegen Emilio Lozoya zal naar verwachting vertraging oplopen. Na aankomst in Mexico-Stad bleek de voormalig topman met gezondheidsproblemen te kampen en werd hij gelijk in het ziekenhuis opgenomen. Lozoya zou vrijdag al voor de rechter verschijnen, maar het Ministerie van Justitie heeft die eerste zitting uitgesteld.