Enige Nederlandse leefgebied zeldzame vlinder weggemaaid

Het enige leefgebied van de vlinder het donker pimpernelblauwtje in Nederland is deze week per ongeluk plat gemaaid door het waterschap Limburg. Het gaat om een wegberm in het dorp Posterholt, nabij de Duitse grens. De vlinder is in Nederland ernstig bedreigd.

De Vlinderstichting heeft aangifte gedaan tegen het waterschap. Op Twitter vroeg de stichting donderdag om getuigen van het incident, om erachter te komen wie verantwoordelijk was voor de verwoesting van het leefgebied. Donderdagavond erkende het waterschap Limburg de berm te hebben gemaaid. „We erkennen een fout gemaakt te hebben en gemaaid te hebben op een plek waar beschermde flora en fauna staat”, schrijft de instantie op Twitter.

Er is nog een kans dat de Posterholtse donker pimpernelblauwtjespopulatie de maai-actie overleeft, laat De Vlinderstichting weten. Gekeken wordt bijvoorbeeld of er snel nieuwe grote pimpernelplanten geplant kunnen worden. „Het is niet hopeloos”, zegt Kars Veling van de stichting. „Maar het wordt wel nog een heel stuk moeilijker.”

Kieskeurige vlinder

Het donker pimpernelblauwtje heeft een bijzondere levenscyclus die ervoor zorgt dat hij erg kwetsbaar is. Om zich te kunnen voortplanten is de aanwezigheid van de plant de grote pimpernel noodzakelijk. Daar legt de vlinder zijn eitjes op en eten de rupsen van. Als de rupsen groot genoeg zijn, kruipen ze langs de plant naar beneden en moeten ze geadopteerd worden door een speciaal soort mieren die de rups naar hun nest meenemen en daar maandenlang voeren tot hij verpopt. Daarna moet de vlinder ongezien het nest weten te verlaten. Als een van deze stadia mislukt, komt er geen nieuwe vlinder.

De vlinder komt sinds de jaren zeventig nergens anders meer voor in Nederland. Een poging een nieuwe populatie uit te zetten in de jaren negentig strandde na tien jaar. Zo’n vijftien tot twintig jaar geleden introduceerde de vlinder zichzelf uit Duitsland in de berm in Posterholt. Over de grens komt de vlinder nog wel voor.

vlinderNL De Vlinderstichting Dat is het grote probleem van donker pimperbelblauwtje. Komt maar op een plek voor en dan ook nog net in een wegberm. De strook bij de weg is al eerder gemaaid, maar hier is geen voortplantingsgebied. Juist de strook die is GEKLEPELD notabene!!! wel. https://t.co/tqOeowEAJq 16 juli 2020 @ 18:21 Volgen