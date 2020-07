Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van deze week

De nooddeur van de Bataclan met daarop een kunstwerk van Bansky is weer terecht. In de Franse ambassade in Rome pakken Italiaanse agenten het kunstwerk met daarop een huilend meisje als eerbetoon aan alle slachtoffers van de bomaanslag in de Parijse club in 2015, uit. Het kunstwerk van de anonieme Britse straatkunstenaar werd in 2019 gestolen uit de Bataclan en werd in juni teruggevonden door de Italiaanse politie in Abruzzo. De ‘Banksy’ zal terugkeren naar Frankrijk.

Claudio Peri/EPA