Digitale herdenking zes jaar na vliegtuigramp MH17

Vrijdag is het precies zes jaar geleden dat 298 mensen, onder wie 193 Nederlanders, omkwamen bij de vliegramp met toestelnummer MH17 van Malaysia Airlines. De herdenking vindt plaats bij het monument in het Noord-Hollandse Vijfhuizen, in digitale vorm. Dat is deels vanwege de uitbraak van het coronavirus, maar ook omdat Stichting Vliegramp MH17 heeft besloten iedere vijf jaar een grote herdenking te houden en de ramp in andere jaren eenvoudiger te herdenken.

De namen en leeftijden van alle slachtoffers worden voorgelezen tijdens de herdenking, en er wordt een minuut stilte gehouden. „Het is goed dat we er stil bij blijven staan. En het is ook een signaal dat we af willen geven: dit mag nooit meer gebeuren”, zei Ria van der Steen van de Stichting Vliegramp MH17 tegen de NOS. Haar vader en stiefmoeder kwamen om bij de ramp. Naast Van der Steen zijn er nog drie andere bestuursleden aanwezig in Vijfhuizen. Er is ook een trompettist die The Last Post blaast.

Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 uit de lucht geschoten boven het oostelijke deel van Oekraïne met een Russische Boek-raket. In het gebied woedde destijds een oorlog tussen Oekraïne en Rusland. In maart begon het strafproces tegen de drie Russen en de Oekraïner die verdacht worden van het neerhalen van het vliegtuig. De herdenking is te volgen via een livestream van de NOS.